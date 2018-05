Aanschouw het interieur van de nieuwe 8 Serie

Dit belooft veel goeds!

Er zijn weinig auto’s waar we zo naar uitkijken als de nieuwe BMW 8 Serie. Uiteraard is het slechts een marketingdingetje: het is gewoon de opvolger van de BMW 6 Serie, een tweedeurs coupé (of cabriolet) gebaseerd op het platform van de BMW 5 Serie. Maar toch, die naam: 8 Serie. In de jaren ’90 was dat een van de coolste manieren om jezelf voort te bewegen. Via concepts en teasers laat BMW weten dat de lancering van de auto niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Om met mijn collega @Jaapiyo te spreken: de BMW 8 Serie maakt een LL Cool J-esque comeback.

Op één of andere manier is men een stukje minder kritisch om het dashboard af te dekken, naarmate het productiestadium nadert. Een man in een regenjas kwam in een parkeergarage de nieuwe 8 Serie tegen. De auto was behoorlijk gecamoufleerd, maar het interieur was volledig zichtbaar. Sterker nog, op wat beschermingsplastic na, laten deze foto’s meer zien dan Patricia Paay tijdens een vierde eerste date. We hadden begin dit jaar al enkele beelden, maar deze zijn aanzienlijk scherper. Het is in elk geval duidelijk dat het dashboard van de 8 Serie Concept anders is.

Het interieur van de 6 Serie was altijd al een sterk punt en bij de 8 Serie lijkt dat niet anders het geval te zijn. Volgens Bimmerpost is dit de waanzinnig dikke M850i, de voorlopige topper uit de 8 Serie range. Het instrumentarium is geheel digitaal en de middenconsole is compleet nieuw. Het is niet even een chromen stripje op een 5 Serie dashboard, maar het heeft echt een eigen smoel. Met name door de enorme breedte doet het denken aan dat van de oude 8 Serie.

De nieuwe BMW 8 Serie komt dit jaar op de markt. Net als andere BMW’s wordt het een hele ‘familie’ van auto’s: een coupé, cabriolet, Gran Coupé (vierdeurs) en een GT3-raceauto kunnen we allemaal verwachten.