Dit is China’s antwoord op de Taycan Turbo GT!

We zagen gisteren het prototype op het circuit, maar dit is de productieversie voor de straat.

Snelle EV’s zijn er genoeg, maar er zijn weinig elektrische auto’s die ook echt sportief zijn. Laat staan hardcore. De Porsche Taycan Turbo GT is een van de weinige auto’s in deze categorie. Deze auto krijgt nu echter concurrentie uit China.

Xiaomi liet eerder al de SU7 Ultra Prototype zien en gisteren maakten ze bekend dat ze daarmee zelfs een ‘Ringrecord hebben gevestigd. Met een tijd van 6:46.874 was het de snelste vierdeurs auto op de ‘Ring. Harstikke leuk, maar dit was wel een prototype specifiek gebouwd voor het circuit, geen straatauto.

Nu presenteren de Chinezen de auto waar het écht om gaat, namelijk de straatauto. Deze heet gewoon SU7 Ultra en is gebaseerd op de normale SU7 sedan. Dat is een auto die bij de CEO van Ford in ieder geval heel goed in de smaak valt.

De Xiaomi SU7 Ultra doet qua vermogen niet onder voor het prototype, want deze auto heeft dezelfde drie elektromotoren die samen 1.548 (!) pk leveren. Daarmee nemen de Chinezen geen halve maatregelen, want dit is ruim 500 pk meer dan de Taycan Turbo GT en de Model S Plaid.

Uiteraard is deze auto krankzinnig snel. De SU7 Ultra moet volgens Xiaomi in mínder dan 2 seconden van 0 naar 100 km/u kunnen knallen, om precies te zijn in 1,98 seconden. De geclaimde topsnelheid is 350 km/u. Dat is ook flink meer dan de Porsche en de Tesla, die respectievelijk 305 en 322 km/u gaan.

Een snelle EV maken is één ding, maar volgens Xiaomi is de auto ook echt klaar voor het circuit. Ze zijn natuurlijk niet voor niks bezig geweest op de ‘Ring. Het onderstel is ook specifiek afgestemd op de Nordschleife. Verder is er veel aandacht besteed aan de koeling. Xiaomi belooft dat je daardoor twee hot laps op de ‘Ring kunt doen zonder dat de boel oververhit raakt.

Hoewel de focus dus duidelijk ligt op performance, hoef je geen enorme concessies te maken qua range. De Xiaomi SU7 Ultra heeft een actieradius van 630 km. Dat is wel volgens de ietwat optimistische CLTC-cyclus, maar heel belabberd zal de range niet zijn.

Het is in ieder geval duidelijk dat dit niet de zoveelste EV is uit China, dit is toch wel iets bijzonders. Alleen gaan we deze auto helaas niet in Europa zien voorlopig, want Xiaomi is hier nog helemaal niet actief. De Nürburgringtijden lijken dus toch vooral bedoeld om indruk te maken op de Chinese klanten.