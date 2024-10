Bizarre Tesla Robovan biedt plaats aan 20 personen

Naast de Robotaxi heeft Tesla nog iets nieuws: de Robovan…

Het grote nieuws van vanochtend was de Tesla Robotaxi, maar dat is niet het enige wat Elon Musk vannacht uit de hoge hoed toverde. Naast de Robotaxi onthulde hij ook de Robovan. De Robotaxi zag er niet uit als een taxi, maar deze Robovan lijkt al helemaal niet op een busje.

De Tesla Robovan is een soort bizar rijdend broodrooster, die net als de Robotaxi geen bestuurder nodig heeft en ook geen stuur heeft. Buschauffeurs zullen dus niet blij zijn met deze onthulling. Overigens spreekt Elon Musk de naam om onverklaarbare redenen uit als ‘Ro-boven’ in plaats van ‘Robo-van’.

Aan ruimte geen gebrek in de Robovan, want dit ding kan tot 20 personen vervoeren. Daarbij zijn misschien ook staanplekken meegerekend, want op de foto’s tellen we maar 14 stoelen. Of er komen nog versies met meer zitplaatsen, dat kan natuurlijk ook. Sowieso komt er ook een ‘cargo’-uitvoering, die dus goederen kan vervoeren in plaats van mensen.

Veel meer dan dit weten we eigenlijk niet, want er wordt verder nog weinig concreet over de Robovan. Elon Musk noemt zelfs niet eens een jaartal, dus dan weet je dat het écht nog lang gaat duren voordat er Robovans rondrijden.