BREEK: dit is de Tesla Robotaxi

Eindelijk, weer een nieuwe Tesla. Ook al is dit misschien niet de Tesla weer je op zat te wachten.

Er is altijd genoeg Tesla-nieuws, maar de laatste keer dat we echt over een nieuwe Tesla hebben geschreven is alweer lang geleden. Vandaag is er echter groot nieuws: Elon Musk presenteert de gloednieuwe Robotaxi a.k.a. de Cybercab.

De Tesla Robotaxi ziet er absoluut niet uit als een conventionele taxi. Want als Elon Musk aan één woord een hekel heeft dan is het wel ‘conventioneel’. In plaats van een sedan is de Robotaxi een coupé met vleugeldeuren. Aerodynamica was duidelijk een pre bij het ontwerpen. Daarbij kwamen de designers toevallig uit op bijna dezelfde vorm als de Volkswagen XL1.

De Tesla Robotaxi is bedoeld voor écht autonoom rijden, want in het interieur zit gewoon helemaal geen stuur. Degenen die een hekel hebben aan de minimalistische interieurs van tegenwoordig krijgen waarschijnlijk een hartverzakking bij het zien van het dashboard. Daar is letterlijk alleen een enorm scherm te vinden.

De Robotaxi heeft nog meer zaken niet, want naar een laadpoort kun je ook tevergeefs zoeken. Deze Tesla moet dus – inderdaad – draadloos kunnen laden. Dat is bij een autonome auto extra handig, want het laden kan dus de auto dus ook zelfstandig. Over de accu en de range wordt nog niks gezegd, maar met deze vorm moet de Robotaxi extreem efficiënt zijn.

De Robotaxi is niet alleen bedoeld voor taxibedrijven, het is de bedoeling dat je deze auto straks ook als consument kunt kopen. Elon Musk noemt zelfs alvast een indicatie van de prijs: 30.000 dollar.

Je voelt al wel aan dat deze Tesla Robotaxi nog toekomstmuziek is, zo zonder stuur en oplaadpoort. Toch belooft Elon Musk dat de auto in 2026 al in productie gaat. Al geeft hij zelf toe dat hij soms een beetje optimistisch is qua planning…