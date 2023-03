Blijf binnen als je in het Noorden van NL woont

Blij binnen als je in het noorden van ons land woont, want er is werkelijk niets dat je dag goed gaat maken buiten.

Maart heeft een staart, zoveel is duidelijk! De hele winter is bovengemiddeld mild geweest. We komen straks in een tijdperk te leven waarbij er Rayonhoofden zijn die nog nooit een echte Elfstedentocht hebben meegemaakt.

Gezien het gebrek aan winterse taferelen in het noorde des lands is de kans groot dat het ook nooit meer gaat gebeuren. Linkse en groene partijen zijn nog voor een Elfstedentocht, maar die hebben duidelijk niet een vuist kunnen maken deze traditie te kunnen redden.

Winterse taferelen in het noorden

Ondanks dat het niet enorm zal vriezen vandaag, zijn er wel veel winterse taferelen vandaag. Het sneeuwt namelijk flink in het noorden van het land. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie levert het tot nu toe enorm fraaie beelden op. Qua ongevallen lijkt het vooralsnog mee te vallen. Wellicht dat iedereen zo verstandig is om op winterbanden te rijden (ja, we lokken graag discussies uit).

De hoofdwegen zijn behoorlijk goed begaanbaar. Qua neerslag zal het nog wel eventjes aanhouden. De verwachting is namelijk dat deze zal stoppen aan het einde van de dag.

Bussen staken

Het is sowieso verstandig om maar niet te gaan reizen vandaag. Al helemaal niet als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. In het noorden van Nederland (Friesland en Groningen) draait het OV namelijk op een laag pitje. Met name qua bussen is het streekvervoer uitgedund vandaag. Dit geldt overigens ook voor andere uithoeken van ons land, zoals de Achterhoek (SUPERBOEREN!!!!) en Limburg.

De helft van de het streekvervoer zal niet rijden vandaag. De reden: stakingen! Met name qua bussen zal het een stuk minder frequent zijn. En dan hebben de mensen het in het noorden al erg zwaar, want daar rijden de bussen en treinen minder vaak dan in de randstad.

Fotocredit: Ferrari 812 SF in de sneeuw van @Row1 via Autoblog Spots!

