7 feiten over Rijkswaterstaat en strooizout

Echt veel sneeuw is er vandaag niet gevallen, maar desalniettemin heeft het op de Nederlandse wegen volgens de ANWB voor een indrukwekkend filerecord gezorgd. Vanmiddag schreven we dat er op een zeker moment bijna 2.300 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer te vinden was. In alle drukte is het aan Rijkswaterstaat de taak om de wegen op te schonen.

Een van de manieren om de grote hoeveelheden sneeuw van de wegen te krijgen, is door het weg te vegen en de wegen met strooizout te pekelen. Hieronder beschrijven we een aantal feiten over hoe Rijkswaterstaat dit aanpakt, of aan heeft gepakt.

Rijkswaterstaat heeft vandaag meer dan 100.000 kilometer gereden.

Hoewel wij in Nederland nog geen 10.000 kilometer aan snelwegen hebben, hebben de voertuigen van het overheidsorgaan inmiddels tienmaal zoveel kilometers afgelegd. In totaal reden de voertuigen van Rijkswaterstaat vandaag meer dan 113.000 kilometer, en dan zijn ze nog niet eens klaar. Vanavond zullen er immers ook de nodige kilometers worden gereden.

Rijkswaterstaat heeft vandaag meer dan 7 miljoen kg aan zout gestrooid.

Vannacht, vanochtend en vanmiddag was het hard nodig de wegen met zout te bestrooien om deze enigszins begaanbaar te maken. Alles bij elkaar opgeteld heeft Rijkswaterstaat flink huisgehouden: in totaal is er inmiddels al meer dan 7,2 miljoen kg aan strooitzout op de Nederlandse wegen gemikt. Rond 15:00 vanmiddag stond de teller rond 5 miljoen kg.

De recordspits van vandaag eist een kwart van de inzet van Rijkswaterstaat op.

Bovenstaande statistieken over de acties van vandaag zijn hoogst indrukwekkend, dat weergeven ook de cijfers van het huidige seizoen. Het moge duidelijk zijn dat de winter tot op heden nog niet héél intens is geweest. Met een totaal van 113.000 afgelegde kilometers en ruim 7 miljoen kg gestrooid zout eist de 22ste van januari namelijk meer dan een kwart van het totaal op. In deze winter heeft Rijkswaterstaat nog geen 430.000 kilometer afgelegd en is er ongeveer 26 miljoen kg aan strooizout gestrooid. Zelf checken kan op de website van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft een enorm aantal voertuigen tot zijn beschikking.

Natuurlijk zullen lang niet alle voertuigen ingezet hoeven te worden bij een relatief klein voorval, maar Rijkswaterstaat zal ongetwijfeld blij zijn om te weten dat het voldoende voertuigen in zijn vloot heeft. In een absolute noodsituatie kan het orgaan liefst 546 strooiwagens, 350 sneeuwschuivers en nog eens 1.200 werknemers inzetten om de weersomstandigheden te tackelen. Hiermee kan het in twee uur tijd 10.000 kilometer (alle snelwegen, inclusief de op- en afritten) aanvallen.

Preventief versus curatief strooien.

Er kan op verschillende manieren worden gestrooid, maar onderscheiden doet Rijkswaterstaat het in twee categorieën: preventief en curatief. Preventief strooien doet de organisatie als er kans is op gladheid, om de veiligheid te waarborgen. Zoals hierboven wordt aangegeven kan dat in ongeveer twee uur gebeuren. In die tijd wordt er ongeveer 1,4 miljoen kg gestrooid. Bij een curatieve strooibeurt gaat Rijkswaterstaat eerst eenmaal preventief strooien om te zorgen dat de wegen niet spekglad zijn, om daarna door te gaan totdat de wegen schoon/zwart zijn.

Rijkswaterstaat heeft écht veel zout.

Het is lastig om een gecompliceerde term als “écht veel” te kwantificeren, maar in het geval van de miljoenen kilogrammen zout van Rijkswaterstaat is het heel simpel: 200 miljoen kg. Na de vrijwel constante sneeuwbestrijdingsactie van vandaag zullen de verschillende depots gezamenlijk ongeveer 5 procent van het totaal hebben opgebruikt. Netjes.

Strooien heeft pas zin wanneer er overheen wordt gereden.

Het is allemaal heel leuk en aardig dat Rijkswaterstaat voldoende strooizout op de wegen probeert te smijten, maar het heeft pas echt effect op het moment dat men er massaal overheen gaat rijden. Tenzij je geen pekel aan je auto wilt hebben kleven, rijd er dan dus lekker overheen.

