Harley-Davidson X350 is betaalbaar voor jou!

De Harley-Davidson X350 is een Harley die niet overkomt als een Harley. Maar het is er wel degelijk eentje!

Er is natuurlijk een verschil tussen de perceptie van een merk en wat een merk daadwerkelijk produceert. Meestal duurt het opbouwen van deze perceptie (en het imago) enkele jaren. Het duurt dus eventjes voordat de consument ervaart en vindt wat de fabrikant voor ogen heeft.

Zo noemen we Porsche nog altijd een sportwagenbouwer, terwijl het bedrijf voornamelijk crossovers bouwt. Hetzelfde geldt voor supercarfabrikant Lamborghini, dat de Urus crossover niet kan aanslepen. Bij Harley-Davidson denk je in eerste instantie aan een grote chopper met een bananenzadel, een dikke V-Twin en zo’n hoog stuur. Steppenwolf op de achtergond en cruisen maar.

Harley-Davidson X350

Maar ook Harley-Davidson durft buiten de gebaande paden te gaan. Niet letterlijk, want hun nieuwste product – de Harley-Davidson X350 – is geen endurobike. Onder het zadel vinden we opmerkelijk genoeg geen V-twin, maar een parallel twin, ofwel een tweecilinder lijnmotor. Het blokje is slechts 348 cc groot. Zelfs een beetje startmotor op een ‘echte’ Harley is groter! Het motorblok wordt dan ook niet door Harley-Davidson gemaakt, maar door QJ Motor.

Qua power is het bescheiden. Maximaal stampt de tweepitter er namelijk 34 paardenkrachten en 31 Newtonmeters uit. Daarmee is het zeker geen racemonster. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat het ook een altijd grote fiets is.

Om even een beeld te geven: die velgen zijn 17 inch groot. Het is dan ook niet een Harley voor grote zware jongens. Of voor mensen van een gemiddelde Nederlandse lengte.

De instappert!

Nee, Harley-Davidson X350 is de instapmotorfiets voor de Aziatische markt. Daar is men kleiner van stuk. Tevens is men gek van beroemde merken (dat is Harley-Davidson toch echt wel).

Ook kennen ze bepaalde limieten op het gebied van cilinderinhoud, dus een kleine motor betekent fiscale voordelen (of in elk geval minder belastingdruk).

De prijs is er overigens ook naar, want omgerekend kost de Harley-Davidson X350 namelijk 4.500 euro. De goedkoopste Harley in Nederland (de Nightster) kost al 20 mille.

Je moet dus even goed verwachtingen managen op het moment dat je zegt dat je een Harley rijdt. Dat is het zelfde als zeggen dat je een Brabus rijdt, en dan met een Smartje aan komt karren.

