Waarschuwing! Blijf op 11 maart weg uit Den Haag

11 maart aanstaande wordt namelijk één grote hel in Den Haag. Zeker als je er met de auto moet zijn…

We hebben vaker berichten dat je weg moet blijven van bepaalde plaatsen. De A10 bijvoorbeeld, of anders de A50. We hebben zelfs een keer gezegd dat je weg moet blijven van de A12 en dat doen we nu weer.

De A12 wordt op 11 maart aanstaande namelijk vrij letterlijk de toegangspoort naar de hel. Niets meer en niets minder. Er staan namelijk enorme demonstraties gepland in Den Haag en de A12 -die de toegangsweg is- wordt daarbij niet gespaard.

Blijf weg uit Den Haag, geloof ons

Je weet het vast nog wel, een paar weken geleden toen een stel ongewassen milieuwappies jeugdige mensen met een hart voor de planeet zich vastlijmden aan de Utrechtse Baan, het laatste stukje van de A12 voordat je Den Haag inrijdt. Dat gaan ze op 11 maart weer doen.

Maar als je dacht dat het daarmee is gedaan, zit je er helemaal naast. De boeren komen namelijk ook en volgens Farmers Defence Force wordt het de allergrootste demonstratie ooit! En daar wil jij niet tussen staan met je autootje.

Boeren gaan Den Haag op z’n kop zetten

FDF hoopt dat er 100.000 boeren meedoen aan de demonstratie. En ze verwachten dat er die dag zo’n 5000 tractors die kant opgaan. Dus ook in de rest van het land kun je hinder ondervinden van langzaam rijdend verkeer op de snelweg, dat je dat alvast even weet.

De boeren zijn niet alleen boos op de stikstofplannen, maar willen zich nu uitspreken tegen alles wat de regering de afgelopen jaren verkeerd heeft gedaan. En ze denken dat dat massaal gedaan gaat worden.

De demonstratie van FDF is dus op dezelfde dag als die van Extinction Rebellion met hun plakstiften. Zij willen dan net als laatst de snelweg A12 bij Den Haag gaan blokkeren, dus dat wordt chaos.

Dus, wees gewaarschuwd, blijf op 11 maart weg uit Den Haag. Oh ja, 1 voordeel, die dag valt op een zaterdag, dus grote kans dat je er in elk geval niet voor je werk naartoe hoeft.