Blijf weg van de A50. Ik herhaal: Blijf weg van de A50!

En als je nu denkt; ‘dit bericht héb ik toch al eens gelezen?’, dan klopt dat niet. Toen zeiden we “Blijf weg van de A10”. Nu moet je wegblijven van de A50!

Het is zomer. De mussen vielen de afgelopen dagen morsdood van de daken en de hele Nederlandse goegemeente is met vakantie. De perfecte tijd dus om onze snelwegen eens te voorzien van een portie groot onderhoud.

Zo zeiden we exact een week geleden al dat je weg moest blijven van de A10 en vandaag doen we dat nog eens dunnetjes over. Alleen in dit geval is het: Blijf weg van de A50. Daar gaat namelijk ook chaos, hel ende verdoemenis plaatsvinden de komende tijd.

De A50 gaat flink op de schop

Het gedeelte van de A50 waar je vanaf 5 augustus van moet wegblijven betreft het traject Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Dat gaat namelijk hermetisch op slot en zal dat de 16 dagen erna ook blijven.

Mocht je wel van een risicootje houden, je kunt er tot vrijdagochtend 5 augustus tot 4:59 uur nog langs. En geen minuut later. Daarna sta je voor een dichte deur. Figuurlijk dan, Rijkswaterstaat gaat heus geen echte deur op de A50 zetten om die dicht te doen natuurlijk. Dat zou raar zijn.

Mocht je de A50 nou wel willen nemen, bijvoorbeeld van Arnhem en Nijmegen in de richting van Apeldoorn, dan word je omgeleid via de A12, A30 en de A1. Als je de andere kant op wil, naar Twente of de Achterhoek bijvoorbeeld, dan moet je via de A12 en A18/N18 rijden.

Blijf weg van de A50 als je geen vertraging wil

Mocht jij een van de ongelukkigen zijn die vanwege werk of andere redenen niet weg kan blijven van de A50, bereid je dan voor op een extra reistijd van ongeveer een half uur. Let wel, zo lang is de omleidingsroute. Met extra verkeersdrukte is hierin geen rekening gehouden.

Daarom is het volgens Rijkswaterstaat raadzaam om de actuele verkeersinformatie goed te volgen als je de weg op moet. Want dan weet je van tevoren tenminste precies hoe veel langer je er precies over doet.

Op 22 augustus is de ellende voorbij en ligt er -als het goed is tenminste- een lekker fris en glad laagje nieuw asfalt op het 21 kilometer lange stuk snelweg. Dan kun je dus weer gewoon lekker doorrijden.

Maar tot die tijd herhalen we het nog maar eens:

BLIJF WEG VAN DE A50!!!1!