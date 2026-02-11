Blijf met je auto weg uit de regio Dordrecht, ik herhaal, blijf weg uit Dordrecht!

Een oproep aan alle Nederlandse autobezitters.

Naast oliebollen, jeugd met mini-granaten en ongemakkelijke nieuwjaarswensen betekent de jaarwisseling ook de crematie van vele auto’s. Bij de overgang van 2025 naar 2026 stonden er tussen 31 december 00:00 uur en 1 januari 08:00 uur maar leifst 270 auto’s in de fik. Het grootste aantal in de afgelopen vijf jaar. Ook na de nieuwjaarsviering blijft het aantal autobranden hoog. Vooral in de omgeving van Dordrecht.

In januari was het veelvuldig raak in en rondom Dort. Van auto’s die naast elkaar staan te branden tot meerdere losse autobranden op dezelfde dag; het kwam er allemaal voorbij. En de trend lijkt maar niet te stoppen. Afgelopen zondag op maandag nacht ging in Range Rover in vlammen op in Dordrecht en ’s middags stond een Mercedes A-Klasse in de fik in Hendrik-Ido-Ambacht. Vlakbij de Merc werd een flesje met brandstof en een aansteker gevonden. Opzet dus.

Autobranden in Dordrecht

Alles bij elkaar opgeteld zou de brandweer ongeveer vijftien keer zijn uitgerukt om een brandende auto te blussen. Wonen er ineens een stel autohaters in de gemeente? De politie noch de burgemeester heeft het antwoord. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.

Het onderzoek naar de branden loopt dan ook nog. De agenten hopen erachter te komen of er een trend is. ”Dan kunnen we gerichter onze handhaving en politie hierop inzetten, of bijvoorbeeld camera’s plaatsen”, zegt de burgemeester van Dordrecht, Nanning Mol tegen RTV Dordrecht.

Wat kun jij doen?

De politie roept getuigen op zich te melden bij het bureau. Mensen die iets verdachts hebben gezien of videodeurbellen hebben die beeld opnemen, worden gevraagd om de politie een handje te helpen. Dit moet helpen bij het in beeld krijgen van de dader(s).

Mijn advies aan autobezitters in de omgeving: parkeer je auto zo min mogelijk buiten. Heb je een eigen garage, gebruik die dan voor je auto. Parkeren op de oprit is niet genoeg, want er ging in januari al een VW T-Roc die op een oprit stond in de brand in Papendrecht. De beste raad blijft toch wel: blijf weg uit Dordrecht en zijn omgeving, ik herhaal, blijf er weg met je auto!

Foto ter illustratie: Uitgebrande BMW M6 E63 gespot door @paul_ammerlaan