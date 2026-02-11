Autoblog.nl

Video: een vangrail is zo gek nog niet

Met zulke snelheden wil je toch een vangrail in de middenberm?

Een automobilist schiet naar de andere weghelft. Een aanrijding is niet te voorkomen.

  1. Onehp zegt

    Tja, iedere dag rijden auto’s elkaar een paar miljard keer voorbij in tegenovergestelde richting met een snelheidsverschil tot wel 200km/h met enkel een meter of zo lucht ertussen. En soms gaat dat mis. Totaal gestoord systeem lol

Merken