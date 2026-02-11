Goud op het ijs, zilver op straat. Hierin parkeert Jutta haar achterwerk

Snelste vrouw op schaatsen, niet de langzaamste auto

Olympisch goud op zak, miljoenen volgers op de socials en een bankrekening die geen seconde twijfelt bij een openstaande configurator. Nu deze topschaatsster opnieuw het nieuws domineert, leek het ons een uitstekend moment om eens te kijken hoe ze naast het ijs rolt. Want wie op schaatsen zo moeiteloos snelheid maakt, zal op de weg vast ook niet voor de rechterrijstrook kiezen.

Geen basic Porsche

Een tijdje geleden dook de auto van Jutta ineens op in een TikTok-video. Geen overdreven show, geen sleutelbos in beeld, gewoon even een snelle blik op haar daily driver. En die blijkt allesbehalve bescheiden. Leerdam rijdt namelijk een ijskoude Porsche Cayenne Coupé in zilvergrijs.

Om maar meteen even met de deur in huis te vallen: nee, het is inderdaad géén Turbo GT. wat dat betreft blijft de Olympisch kampioene netjes Nederlands bescheiden. Toch moeten we ons niet vergissen. Ook al is dit niet de topversie, het is wel een super lekkere kilometervreter.

Aan de andere kant is de Porsche in kwestie zeker geen instapmodel. Dat zien we bijvoorbeeld aan die vier dikke knetterpijpen in de bumper. Welke versie het nou echt precies is, is lastig, maar het zou zomaar een Cayenne S of een hybride kunnen zijn.

Doet Jake het beter?

De Cayenne van Jutta mag er dan wezen, maar boyfriend Jake Paul speelt duidelijk in een andere garage-divisie. Goed, met een bijpassend grotere bankrekening. Als Jutta bij Paul is, kan ze in ieder geval kiezen uit speelgoed als een Lamborghini Huracán Performante, Rolls-Royce Phantom, Ferrari SF90 Spider, Toyota Tacoma, Ferrari Purosangue en zelfs een BMW M5. En dan zijn we er nog niet. Of al dat moois daadwerkelijk door Paul is gekocht of deels geleased, blijft gissen, maar één ding is zeker: vervelen hoeven Jutta en Jake zich niet in die garage.

Wat kost zo’n ‘even snel boodschappen doen’-auto?

Wie in Nederland een Cayenne Coupé wil rijden moet minimaal 137.000 euro aftikken, en dan heb je nog geen enkel vakje in de configurator aangevinkt. Gooi daar grotere zwarte RS Spyder-wielen, een populair kleurtje en wat andere Porsche-lekkernijen bij, en je zit al snel ruim boven de anderhalve ton.

De onvermijdelijke vraag stond vanzelfsprekend bovenaan in de reacties onder Jutta’s filmpje: “did Jake get u that or u got it with ur own money?” Volgens de schaatsster is het antwoord glashelder. De Porsche is van haar, zelf betaald en al langere tijd in bezit. Geen cadeau, geen sponsor, gewoon haar eigen auto.

Dat past eigenlijk perfect bij haar imago. Jutta Leerdam bouwde haar carrière zorgvuldig op, zowel op het ijs als online. Dat daar uiteindelijk een dikke Porsche bij hoort, voelt eigenlijk best logisch. En wie weet, misschien gaat Jutta de volgende keer voor de snelste uitvoering. In het goud.



