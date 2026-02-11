Voetballers moeten hun Ferrari’s en Rolls-Royces laten staan voor een Chinese EV

De nieuwe auto van de zaak moet tegenvallen voor de miljonairs.

Veel jongeren dromen ervan om de kost te verdienen met voetbal. Ik was ook zo iemand, al kwam ik er al vrij vroeg achter dat het talent me in de steek liet. De Noor Erling Braut Haaland haalde het wel en geniet van de levensstijl van een voetballer. Dat is te zien aan zijn autocollectie.

Haaland zou zijn garage gevuld hebben met onder andere een Ferrari 12Cilindri, 812 Competizione Aperta, Porsche 992 GT3 RS, Lamborghini Huracán Sterrato, een Rolls-Royce Cullinan, een Mercedes-Maybach GLS en ga zo maar door.

De nieuwste toevoeging aan de autoverzameling van de goaltjesdief is er met enige druk vanuit de werkgever gekomen. Manchester City heeft BYD aangewezen als haar officiële partner. Bij zo’n ”samenwerking” hoort natuurlijk een zakenauto van de sponsor. Joepie?

De gezichten van Haaland en zijn collega Rayan Cherki spreken boekdelen wanneer ze poseren bij de BYD Sealion 7. Hier laten de heren normaal gesproken hun moeders nog niet in rijden, laat staan dat ze er zelf in gaan zitten. Doelman Gianluigi Donnarumma heeft het hieronder al iets beter voor elkaar. Hij mag voor de foto tegen een Denza Z9 GT leunen.

Zijn dit de nieuwe auto’s van de voetballers?

Waar Real Madrid en BMW nog bekendmaakten wie in welk model ging rijden, doen Manchester City en BYD dat niet. Het Chinese automerk zegt enkel dat het BYD’s, Denza’s en andere voertuigen gaat leveren aan de voetbalclub. Tevens gaat BYD EV-laadpunten en energieopslagbatterijen installeren bij het trainingscomplex van Manchester City.

In ruil voor de auto’s, laadpunten en batterijen krijgt BYD een logootje op het trainingsshirt van Man City en vanaf volgend seizoen komt het BYD-logo ook op het shirt van het vrouwenteam. Eén van de auto’s van het bedrijf zal ook de officiële bus van het Manchester City-mannenelftal naar het stadion begeleiden bij Premier League- en nationale bekerwedstrijden.

Daar doe je het dan allemaal maar voor. Ik vrees dat we lang moeten wachten voordat BYD Haaland zo ver krijgt om al zijn supercars te passeren en in een BYD of Denza te stappen.