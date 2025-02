Blijf weg uit de trein. Alsof wij petrolheads daarop gewezen moeten worden. Maar deze oproep heeft een andere reden dan jij denkt…

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ondergetekende is geen grote fan van de trein. Niet van de machine zelf en ook niet van de manier van reizen. Want hoe je het wendt of keert, reizen met de trein is instappen op een plek waar je niet moet zijn, op een tijd die je niet uitkomt om vervolgens uit te stappen op een andere plek dan je zou willen. En het kost nog eens een godsvermogen ook…

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de drukte in de trein. Zelfs buiten de spits zit het vaak stampvol mensen in de coupé en naast de zweetgeur en totaal oninteressante telefoongesprekken die ze voeren kleeft daar nóg een probleem aan…

Ziektes…

Blijf weg uit de trein. Ik herhaal, blijf weg uit de trein…

Ja, je leest het goed, ziektes. De trein is een groot broeinest van besmettelijke ziektes. Zeg ik niet, dat zegt een arts die er verstand van heeft tegen NU.nl. En je weet, als het daar staat is het waar.. Zelfs als de trein niet helemaal vol is loop je in een kleine afgesloten ruimte meer kans om besmet te raken.

En dat is nog niet alles. Ook besmetting via smerige oppervlakten komen in de trein vaker voor dan in je eigen mooie afgesloten auto,. Zeker nu er een griepepidemie heerst en werkgevers zieken personeelsleden haast dwingen om veel te vroeg weer aan het werk te gaan.

Blijf weg uit de trein is dus nog nooit zo van toepassing geweest als nu. Maar wat als je echt niet anders kan en afhankelijk bent van de gele burgerrups? Dan heeft de arts in kwestie nog wel wat tips. Ga het liefst naast iemand zitten in plaats van tegenover, dat scheelt weer als diegene niest. Komen die virussen niet rechtstreeks jouw giecheltje in.

En let ook een beetje op je eigen hoestgedrag. In de elleboog en niet vol richten op anderen. En was je handen, al weet ik niet of dat kan in de trein. Zit er een wasbakje op de wc in die dingen? Geen idee. Maar ja, dat dus.

Toch denk ik dat we geen gekke dingen roepen met ‘blijf weg uit de trein, ik herhaal, blijf weg uit de trein.’

Al is het maar voor je eigen gezondheid.