Blijf weg van de A2, ik herhaal, blijf weg van de A2!

Dus: waar moet je niet zijn de komende tijd? De A2, ja.

In de inmiddels vrij vaste Autoblog-rubriek “Blijf weg van de […], ik herhaal, blijf weg van de […]!” (werktitel) zijn al voldoende trajecten, snelwegen of zelfs hele provincies langs geweest.

A2 wordt verbouwd

Daar wordt nu de A2 aan toegevoegd. En da’s wel een dingetje, want dat is een belangrijke snelweg voor Nederland. Van Amsterdam tot Utrecht tot Eindhoven tot bijna de Duitse (en Belgische) grens: oei.

Waar?

Gelukkig gaat het niet om het hele traject. Het gaat om het ongeveer 10 kilometer lange stuk van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen. Als we Rijkswaterstaat mogen geloven gaat het enkel om de zuidelijke richting, dus vanaf Amsterdam richting Den Bosch. Naast de weg wordt ook de Jan Blankenbrug over de Lek aangepakt.

Waarom?

Volgens RWS is het vrij simpel: het asfalt heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Of zoals de Belgen zouden zeggen: het asfalt is nog krakend vers. Nee, zonder grappen: over het hele traject wordt het jarenoude asfalt vervangen met heerlijk nieuw asfalt. Dat asfalt is ook nog eens stiller. Oh ja: het asfalt wat gestort gaat worden is voor 60 procent gerecycled. Dikke duim! De Jan Blankenbrug wordt verstevigd door het herstellen van betonschades, maar tijdens de werkzaamheden aan de brug blijven de rijbanen open.

Hoe lang?

Rijkswaterstaat wil in oktober 2024 weer klaar zijn met de A2. In de eerder geplaatste link vind je de planning van nu tot en met oktober om een beeld te krijgen van wat er allemaal gaat gebeuren. Spoiler alert: ze hebben het er druk mee.

Hinder

We zeiden het al: blijf weg van de A2! Maar als je toch vanaf Amsterdam richting ‘s-Hertogenbosch moet, is de makkelijkste manier van omrijden de verbinding over de A12 richting het oosten en dan de A27 richting het zuiden. Om de toenemende drukte op dat traject aan te kunnen, wordt de vluchtstrook tijdelijk ingezet als rijstrook. Hieronder een situatieschets van de verbouwing:

De A2 gaat vijf weekenden lang helemaal dicht, op weekdagen wordt gepuzzeld met minder rijstroken. Vanaf begin oktober dus mag je weer knallen (zo lang je maar 100 rijdt) op het stuk tussen de twee knooppunten. Tot die tijd: blijf weg van de… nou ja, je snapt ‘m wel.