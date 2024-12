Polestar 4 krijgt een kleiner prijsje

Korting op de Polestar 4! De auto wordt duizenden euro’s goedkoper.

Het is goed om de prijzen van elektrische auto’s in de gaten te houden, want die willen nog wel eens wat fluctueren. Ome Musk is er goed in, maar ook bij Polestar wil er nog wel eens met de prijzen gegoocheld worden. Meestal worden ze goedkoper en in dit geval is dat eveneens het geval.

De Polestar 4 is namelijk vijfduizend euro voordeliger geworden. Nou zat er al geen achterruit in, dus wellicht kon het daardoor sowieso al goedkoper.

Polestar 4 met korting

Een kleiner prijsje dus, maar geen kleinere prestaties. We zien nog wel eens dat een merk een nieuwe instapper onder het aanbod positioneert om zo een lagere vanafprijs te introduceren en een model aantrekkelijker te maken.

In dit geval is de vanafprijs gewoon vijfduizend euro naar beneden bijgesteld. De Polestar 4 heb je nu vanaf 59.800 euro. De oude prijs was 64.800 euro en je krijgt hetzelfde. De “instapper” is de Long range Single motor. Die is voorzien van een 100 kWh batterijpakket gekoppeld aan een 272 pk sterke elektromotor. De actieradius van deze configuratie is 620 kilometer volgens de WLTP.

De Polestar 4 Long range Dual Motor heeft ook een nieuwe prijs. Die kostte eerst 72.800 euro en kun je nu bestellen vanaf 67.800 euro. Ook hier dus precies vijfduizend euro er af. Deze versie heeft vierwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving, niet één maar twee elektromotoren en daarmee ook het dubbele vermogen. Dus 544 pk om precies te zijn. Wel ietsje minder actieradius, want het moet uit hetzelfde batterijpakket komen. Je komt maximaal 590 kilometer ver in deze versie.

Verkooppush

Een flinke korting dus. We zijn benieuwd of het de verkopen helpt. De auto is nog niet zo lang op de markt, dus er is nog veel potentie.

Op dit moment staan er inmiddels 204 op kenteken en voor 46 stuks is er nog geen tenaamstelling en dat is dus de voorraad. Daar moet Polestar dus waarschijnlijk wel wat op gaan afschrijven.