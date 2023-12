Blijf weg uit Brabant! Ik herhaal, blijf weg uit Brabant

Geen zin in verkeershinder? Blijf dan weg uit Brabant! Urenlange vertragingen op de A2 en de A27 wegens gelijktijdige afsluiting.

Mocht je net van plan zijn om dit weekeinde naar Breda of ‘s-Hertogenbosch af te reizen, hou dan rekening met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Beide wegen moeten dit weekeinde namelijk dicht in verband met werkzaamheden aan het asfalt.

Afsluiting van de A2

Tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel is er een spoedklus. Het asfalt van de A2 moet hier moet dringend worden hersteld en dus gaat de weg naar het zuiden vanaf vanavond 21 uur dicht. Zondagochtend om 5 uur gaat de weg weer open. Wegkomen uit Brabant gaat dus wel gewoon.

Spoedreparatie A27

Zorgenkindje de Merwedebrug moet ook dicht dit weekeinde. Hier starten ze tussen Gorinchem en Sleeuwijk zaterdag om 21 uur en maandag om 5 uur is de weg weer op tijd open om lekker in de file te gaan staan.

De A27 is in zuidelijke richting afgesloten van knooppunt Gorinchem tot knooppunt Hooipolder. Dit weekeinde, vooral zaterdagnacht, zijn de Brabantse nachten dus extra lang en exclusiever voor Brabanders, want als je toch naar het zuiden wil is het flink omrijden geblazen. Terug naar boven de rivieren is voor de Hollanders overigens geen probleem.

Al het verkeer vanuit Rotterdam, Nijmegen, Utrecht en Maastricht zal last hebben van de afsluiting van de A2 en de A27. Er zijn omleidingsroutes aangegeven, maar de extra reistijd kan flink oplopen. Een uur is niks. Zeg maar een dik Brabants kwartiertje om.