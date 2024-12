Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2024!

De stembussen voor de Autoblog Auto van het Jaar 2024 zijn geopend!

Onlangs werd de shortlist bekend gemaakt voor de European Car of the Year, maar jullie zaten natuurlijk met smart te wachten op de shortlist van de échte Auto van het Jaar-verkiezing. De enige echte Autoblog Auto van het Jaar, verkozen door jullie, de lezers.

Vorig jaar pakte de Porsche 992 Dakar de overwinning, maar nu hebben we weer acht gloednieuwe kandidaten voor jullie. Om in aanmerking te komen voor de felbegeerde titel Autoblog Auto van het Jaar moet de auto dit jaar al geleverd zijn geweest. Auto’s die wel onthuld zijn maar nog niet leverbaar tellen dus niet mee.

De shortlist

Na lang vergaderen zijn we tot de volgende shortlist gekomen. Op alfabetische volgorde:

Open minded als we zijn hebben we het hele automotive spectrum meegenomen, van betaalbare cross-overs tot eh… dure cross-overs. En vooruit, we hebben er ook nog een powersedan met V8 genomineerd en een supercar met atmosferische V12. En natuurlijk de Ford Capri, want dat is tenslotte de terugkeer van een legende.

We zullen verder niet al te veel woorden vuil maken aan de kandidaten, om jullie keuze niet te beïnvloeden. Bepaal dus vooral zelf welke auto voor jou de Auto van het Jaar is, door hieronder te stemmen:

Wie wordt Autoblog Auto van het Jaar 2024? Stem nu! Kies een van de kandidaten hieronder * Ford Capri Porsche Macan Audi Q6 e-tron BMW M5 Kia EV3 Alpine A290/ Renault 5 Dacia Duster Ferrari 12Cilindri

Δ

Gebruik je de app? Dan kun je via deze link stemmen.