Onvrijwillig te koop: een blauwe BMW M135i

Deze driedeurs BMW M135i in het blauw is toch een snoepje om naar te kijken?

Een leuk kleurtje check. Driedeurs check. Automaat check. En destijds de topuitvoering van de 1 Serie? Ook check! Het is de auto van de vriend van Matthijs. De reden dat de M135i op Marktplaats staat is een stuk minder mooi: helaas heeft zijn vriend te maken met een ongeneeslijke spierziekte.

Van deze BMW M135i werd elke kilometer genoten zolang dat nog kon. Helaas is de vriend van Matthijs niet langer in staat om te kunnen autorijden. Daarom staat de M135i nu op Marktplaats op zoek naar een nieuwe liefhebber.

M135i op Marktplaats

Zoals gezegd gaat het hier om een driedeurs met de 8-traps automaat. De auto werd in september 2023 aangeschaft als laatste mooie auto om in te kunnen rijden. Kosten noch moeite werden bespaard om de 1 Serie weer keurig te maken Zoals je op de foto’s kunt zien is dat aardig gelukt. De auto heeft 219.050 km gelopen en er zitten paar kleine randschades op, net als wat gebruikerssporen in het interieur. Maar dat is natuurlijk normaal met zo’n kilometerstand.

De 1 Serie uit 2012 beschikt over 306 pk en 450 Nm koppel. BMW gebruikt de destijds vrij bekende N55 zes-in-lijn met een twinscroll turbo voor de M135i. Dezelfde motor is bijvoorbeeld ook te vinden in de BMW M2. Een motor met een prachtig geluid en met de M135i worden die driehonderd paarden losgelaten op de achterwielen.

Deze BMW is uitgevoerd met het Alcantara interieur en blauwe accenten. Het interieur is enigszins gemoderniseerd met een unit voor Apple CarPlay en Android Auto. Voor 17.800 euro mag de M135i mee, je kunt de advertentie op Marktplaats bekijken.