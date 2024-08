De naam waar alle ellende mee begon is terug

De eerste auto die deze naam droeg wist in 2005 de wereld op zijn kop te zetten en een trend te starten, eentje waar we nu nog last van hebben.

Vrijwel elke autofanaat haat ze, maar ze blijven maar als paddenstoelen uit de grond schieten: coupé-SUV’s. En wiens schuld is dat? Je zou zeggen BMW, want dankzij hun X6 had ineens iedereen het erover, en ook dankzij de X6 weet je vrij zeker dat Mercedes en Audi volgen met een soortgelijk model. Nu kun je echter zelfs voor een coupé-SUV shoppen bij Volkswagen, Renault, Peugeot en vele anderen.

Aanstichter

Voor de X6-gekte waren er echter al andere auto’s die experimenteerden met het zijn van een ‘sportwagenontwerp op een kleine SUV’. En ja, dat citeren we uit de persmap van de SsangYong Actyon uit 2005. Het was namelijk dat Koreaanse merk dat met de Actyon, wat overigens een combinatie tussen ‘Action’ en ‘Young’ is, al een SUV met aflopende daklijn in de aanbieding had. Nou weet een SsangYong niet makkelijk potten te breken, maar het werd vrij snel duidelijk dat de wereld nog niet klaar was voor de Actyon.

Actyon: the return

Welnu, zet je schrap. De naam Actyon keert terug. De Koreanen vonden de naam Actyon zo perfect, dat er een nieuw model verschijnt met deze naam. Overigens is het geen SsangYong Actyon, want het merk hernoemde zichzelf naar KG Mobility in 2023. Wellicht dat gedrochten als de Actyon en Rodius toch niet zo best waren voor de wil van men om een auto met ‘SsangYong’ achterop te kopen.

En de Actyon? Surprise surprise, dat wordt een crossover. We zouden zeggen een coupé-achtige, maar vergeleken met de originele Actyon valt dat mee. Het is een verlengde versie van de Torres, het eerste ‘nieuwe’ model van KGM. De Actyon leent dan ook diens basis en 1.5 liter benzinemotor met 170 pk. Het 4,74 meter lange apparaat krijgt overigens in elke configuratie 20 inch velgen mee. Heet!!1!

Design

Het design van de KGM Actyon is nogal inwisselbaar. Goed, de lichtsignatuur voorop lijkt op die van de Torres, maar dan meegaand met de trend van gesplitste koplampen. Het gedeelte bovenaan de voorbumper is dus enkel een LED-kermis, met de daadwerkelijke koplampen eronder. De achterkant conformeert aan diezelfde inwisselbare designtrends: dit had echt elke willekeurig Chinees merk kunnen zijn. Oh ja, en vreemd genoeg staat er nergens een merknaam op de Actyon, alleen de modelnaam.

Het interieur heeft last van hetzelfde eenheidsworstprobleem. Op zich oogt het allemaal niet slecht, maar het inspireert ook niet. Ook het lijstje rijhulpsystemen en comfortopties is wat je verwacht in 2024, maar niks daarboven. Kortom: een wat moeilijk verkooppraatje.

Korea

Gelukkig hoef je nog niks te vinden van de KGM Actyon, want het model debuteert nu op de Koreaanse markt. Export naar andere markten volgt spoedig en ja, er zijn nog KGM-dealers in Nederland. Een bitterzoete return: het is niet alsof een naam van een sportwagen op een saaie crossover wordt geplakt. Maar of je nou de origine van de naam Actyon wil herinneren?