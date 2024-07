Blijf weg van de A29, ik herhaal, blijf weg van de A29

Dat heeft alles te maken met het sluiten van de Heinenoordtunnel.

Hoera, de zomervakantie is begonnen. En hoera, dat kun je ook wel zien op de Nederlandse wegen. Het rustigere verkeer in Nederland is voor Rijkswaterstaat het uitgelezen moment om wegwerkzaamheden op grote schaal uit te voeren. Wie in Nederland blijft gaat dit wel merken.

Bijvoorbeeld de komende weken op de A29 in verband met werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. De tunnel tussen Rotterdam richting het zuiden van het land is vrijdagavond om 22:00 dichtgegaan voor al het verkeer. De tunnel blijft twee weken gesloten. Pas op vrijdag 9 augustus gaat de tunnel weer open voor verkeer.

De Heinenoordtunnel ligt net onder Barendrecht. De tunnel brengt het verkeer normaal gesproken richting Oud-Beijerland en Mijnsheerenland. Of zelfs zuidelijker als je vanuit de richting van Barendrecht komt. Rijkswaterstaat heeft omleidingen ingesteld. Zo adviseert men om via de A16 en de N217 om te rijden. Wie naar Bergen op Zoom of Zierikzee moet kan gebruik maken van de A17, A16 of de A59.

Deze tunnel komt uit 1969 en is toe aan een grondige renovatie. Elke dag rijden er ongeveer 110.000 voertuigen door de tunnel, aldus Rijkswaterstaat. De tunnel is een schakel voor verkeer richting het zuidelijkste puntje van Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale (vracht)verkeer. Door de werkzaamheden in de vakantie uit te voeren hoopt Rijkswaterstaat overlast en files zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor het verkeer dat in die regio in Nederland moet zijn zit er niets anders op dan omrijden. Wie gebruik maakt van openbaar vervoer gaat er helemaal weinig van merken. De speciale buis voor het landbouwverkeer is geschikt gemaakt voor de lijnbussen van Connexxion en Arriva, waardoor bussen door te tunnel kunnen blijven rijden. Ook de fietsbuis van de Tweede Heinenoordtunnel blijft geopend. Het is met name het autoverkeer dat te maken heeft met de sluiting. Daarmee zeggen we blijf weg van de A29, ik herhaal, blijf weg van de A29. Even omrijden dus.

