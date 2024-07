Blijf weg van de A15! Ik herhaal, blijf weg van de A15!

De komende periode staat een hoop verkeersellende op het programma voor de A15.

Wegwerkzaamheden, gevoelsmatig zijn ze overal bezig. Nu ligt dat er maar net aan waar je komt. In de omgeving Rotjeknor vliegen de “Let op, werkzaamheden” meldingen van Flitsmeister je om de oren. Dat gaat er niet minder op worden, want vanaf morgenochtend is de A15 tussen Ridderkerk en Deil aan de beurt vanwege wegwerkzaamheden. Eigenlijk wisten we dat ook wel.

A15 wegwerkzaamheden

Uiteindelijk levert het iets moois op he. Die werkzaamheden zijn nu irritant, maar op de lange termijn kunnen we genieten van de verbeteringen. Door de zure appel heen bijten zou je moeder zeggen. Gelukkig helpen we je een handje op weg door je te waarschuwen. Blijf weg van de A15, letterlijk want delen van de snelweg worden door Rijkswaterstaat afgesloten van al het verkeer.

Morgen, 12 juli, begint de pret. Vanaf 22:00 beginnen de werkzaamheden en zal een deel van de A15 in beide richtingen worden afgesloten. Het gaat hier om het gedeelte vanaf knooppunt Gorinchem in de richting van knooppunt Deil. De werkzaamheden duren tot en met 19 juli 05:00.

Daarna is de andere kant aan de beurt. Knooppunt Deil richting knooppunt Gorinchem. Van 19 juli 22:00 tot en met 26 juli 05:00 uur.

Op 9 augustus volgt nog een weekafsluiting op de A15/N3 richting knooppunt Gorinchem van 22:00 tot en met vrijdag 16 augustus 05:00 uur.

Rijkswaterstaat spreekt over‘ forse verkeershinder’. Tussen half juli (morgen dus) en half oktober 2024 moeten automobilisten op verschillende momenten rekening houden met een extra reistijd tussen de 30 en 60 minuten. Er worden omleidingen ingesteld. Omrijden doe je via de A2, A16, A27 of de A59.

De wegwerkzaamheden zijn juist in de zomervakantie gepland om zo min mogelijk verkeer te hinderen. Ben je te pauper om in het buitenland op vakantie te gaan, zit je deze periode in Nederland en moet je op de A15 zijn is het jammer de bammer. Het project is op 4 november 2024 afgerond.

Foto: WC op de A15, archiefbeeld