Let op! Overal wegwerkzaamheden in 2024

Nederland is een soort Duitsland in 2024 met al die wegwerkzaamheden.

Lekker hè, dat strakke asfalt. Als je een tijdje in het buitenland bent geweest besef je weer hoe heerlijk de Nederlandse wegen rijden. Dat moet ook onderhouden worden natuurlijk. Je kunt je opmaken voor flinke wegwerkzaamheden in 2024.

Onderweg naar je vakantiebestemming in de zomer, rijdende door Duitsland, is het ieder jaar weer een confrontatie van wegwerkzaamheden op de autobahn. Dit jaar kun je dit soort zaken ook in Nederland verwachten.

Wegwerkzaamheden 2024

De plannen voor volgend jaar zijn bekendgemaakt door Rijkswaterstaat in het rapport Staat van de Infrastructuur (PDF alert!). Er staat groot onderhoud op de planning op 71 plekken in het land in 2024. Dat is inclusief het hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. 42 van de 71 plekken betreft het hoofdwegennet en daar gaan jij en ik het merken. Ter vergelijking, in 2023 ging het om werkzaamheden op 56 plekken op het hoofdvaarwegennet, het hoofdwatersysteem en het hoofdwegennet.

Een deel van die werkzaamheden vinden overdag plaats, waardoor het verkeer hinder gaat ondervinden. Waar mogelijk plant Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de wegen ’s nachts of in de vakanties in.

Op deze manier kan een deel van het Nederlandse wegverkeer worden ontzien. Dat is niet altijd en overal mogelijk. Rijkswaterstaat heeft 52 locaties op het oog waar in 2024 hinder kan ontstaan vanwege uitgestelde werkzaamheden of bijvoorbeeld weginspecties.

De meeste wegwerkzaamheden in 2024 vinden plaats in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Uiteindelijk vinden er overal in het land werkzaamheden plaats, maar in de Randstad ga je dit het meeste merken.