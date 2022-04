Tip: blijf thuiswerken op de dinsdag

We zijn massaal weer in de auto te vinden en (gedeeltelijk) gestopt met het thuiswerken. Gevolgen? Drukke wegen!

De coronamaatregelen zijn verleden tijd. Dat brengt alleen maar positieve dingen met zich mee, toch? Nou ja, bijna. Iets dat niemand gemist heeft zijn de overvolle wegen en files. Want met het vervallen van de maatregelen zijn files terug van weggeest.

De ANWB heeft het verkeer van de afgelopen twee weken in kaart gebracht. En wat blijkt. De ochtendspits- en avondspits zijn bijna elke dag een feit met 300 tot 400 kilometer file.

Aan het begin van de pandemie dachten sommigen dat door corona de manier van werken compleet anders zou worden. Maar het 9 tot 5-leven is ook na de pandemie een feit. Sommigen werken inderdaad hybride. Dus een gedeelte thuis en een gedeelte op kantoor. Feit blijft dat files niet iets van het verleden is. De ANWB stelt dat je op de dinsdag de grootse kans hebt om in de file te komen staan. Dus lekker thuiswerken, mocht je de kans hebben.

In de provincies Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant is met name een toename van het aantal files te merken. En dat is lang niet alleen tijdens de ochtend- of avondspits. Ook overdag komt het voor dat er files ontstaan.

Op het niveau van 2019 zitten we (nog) niet. Het is ook te hopen dat het niet die kant op gaat. Dat was een file recordjaar. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 62 procent minder opstoppingen in vergelijking met 2019.