Deze Nederlandse auto is écht goed voor het milieu

In deze auto stappen is misschien nog wel beter voor het milieu dan thuis op de bank blijven zitten.

Als het gaat over auto’s die goed voor het milieu zijn wordt daar meestal mee bedoeld: auto’s die minder slecht voor het milieu zijn. Als je het Moeder Aarde écht een plezier wilt doen moet je gewoon niet in een auto stappen. Heel simpel.

Toch is er nu een auto die wel degelijk goed is voor het milieu. Een Nederlandse auto zelfs, want het gaat om een project van TU Eindhoven. Een team van 35 studenten heeft een auto ontwikkeld die volgens hen actief bij kan dragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde. Jazeker.

Auto’s die geen CO 2 uitstoten kennen we inmiddels, maar deze auto – Zem genaamd – gaat nog een stapje verder. De auto neemt namelijk CO 2 op. Daarmee zou deze auto dus écht goed voor milieu moeten zijn.

Hoe werkt dat precies? In de auto zit een speciaal filter dat CO 2 af kan vangen. Het gaat om – hou je vast – ongeveer 1 kilo per 10.000 km. Dat zet niet echt zoden aan de dijk, aangezien een gemiddelde auto over diezelfde afstand zomaar een ton aan CO 2 de lucht in slingert.

Toch kan hun vinding wel degelijk een groot effect hebben volgens de studenten. Als auto’s op grote schaal van zo’n filter worden voorzien kan er namelijk toch een hoop CO 2 worden afgevangen. Bovendien kan het filter nog effectiever gemaakt worden in de toekomst. De studenten zijn nu bezig patent aan te vragen op hun uitvinding.

Van de auto worden verder geen specificaties bekend gemaakt. Het is ook vrij duidelijk te zien dat het nog een prototype is. Toch zijn de studenten van plan de Zem verder te ontwikkelen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar het filter lijkt toch het meest interessante onderdeel te zijn.