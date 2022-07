Blijf weg van de A10. Ik herhaal: Blijf weg van de A10!

En voor wie het na het lezen van de titel nog niet helemaal duidelijk is, wil ik het nog wel even herhalen hoor. Komt ‘ie: Blijf weg van de A10!

Vraag aan een Rotterdammer wat het hij het mooist vindt aan Amsterdam en hij zal zeggen “De A10 die stad uit”. En op zich heeft meneer 010 daar ook wel een punt, tegenwoordig heb je niet zoveel meer in Amsterdam te zoeken als je geen buitenlandse toerist bent op zoek naar Nutella, kaas en coffeeshops.

Jammer is alleen dat die A10 binnenkort een flinke tijd niet voldoet aan hetgeen waar hij het best in is, namelijk het afvoeren van auto’s 020 uit. De snelweg gaat namelijk op de schop en niet zo’n beetje ook. Sterker, het wordt 1 grote chaos.

Blijf weg van de A10

De A10 verandert van 22 juli tot 3 augustus namelijk in een grote bouwput. De drukke snelweg gaat vanaf knooppunt Badhoevedorp op de A4 tot afslag RAI voor elf dagen volledig op slot. En als je dan denkt dat je daarna over een snaarstrakke weg mag sturen, heb je het mis.

De A10 gaat namelijk niet op slot vanwege renovatiewerkzaamheden aan de weg zelf, maar aan het nieuwe treinstation Zuid dat ernaast ligt. Daar moeten 135 funderingspalen voor de grond in worden geslagen. En om die fundering te kunnen bouwen, moet de A10 Zuid over een lengte van 100 meter zo’n 2,5 meter diepte worden afgegraven.

Blijf weg van de A10!!

En al worden de grootschalige werkzaamheden naast de A10 in de vakantieperiode uitgevoerd, er wordt toch flinke vertraging verwacht. Automobilisten die vanaf de Hoofddorp naar bijvoorbeeld de RAI moeten, zullen er naar verwachting een uur langer over doen.

En al wordt er niet in de richting van de A4 gebouwd, het betekent tóch vertraging en lange rijen als je die kant op moet. Richting Schiphol bijvoorbeeld, voor een welverdiende vakantie. Maar ja, kun je alvast een beetje wennen aan wat je op de luchthaven te wachten staat, zullen we maar zeggen.

Dan maar met de trein?

Ok, je blijft dus weg van de A10 en besluit dan maar met de trein te gaan? HA! Ook niet. In elk geval niet zonder vertraging, want er zullen vanwege de bouwwerkzaamheden flink wat minder treinen over het traject rijden. Gelukkig duurt het allemaal maar 14 dagen en dan is alles weer normaal. Zeggen ze.

Voor heel even dan, want de A10 zelf gaat de komende tijd ook nog op de schop. Zo wordt de weg verbreed van 4 naar 6 rijstroken om de doorstroming te bevorderen. Maar da’s later pas en wie dan leeft, wie dan zorgt.

Maar voor nu geldt dus het dringende advies: Blijf weg van de A10!!