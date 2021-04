BlueCruise van Ford maakt het leven makkelijker - Autoblog.nl

Met het BlueCruise systeem kun je lekker hamburgertjes eten tijdens het rijden. Het blijft immers een Amerikaanse auto.

Je hoort erover bij elke presentatie: autonoom rijden. Het woordje autonoom is een beetje standaard voor elke toekomstige automobiel. Al jarenlang wordt er over gesproken en veel merken hebben dergelijke technieken klaar.

Ford BlueCruise

Echter, de wetgeving blijft nog een beetje achter. Reden voor Audi bijvoorbeeld om de autonome functies die aanvankelijk wél waren aangekondigd, iets uit te stellen (zie de Audi A8). Ford is er ook mee bezig en heeft nu het ‘Ford BlueCruise’-systeem klaar voor de Mustang Mach-E personenauto en de Ford F-150 bedrijfswagen.

Over The Air

Het systeem is alleen mogelijk als je hebt gekozen voor het ‘Co-Pilot360 Active 2.0 Package (bekt lekker, die naam!). Via een OTA-update (‘over the air’) wordt het systeem geactiveerd. Ford heeft enorm veel met het BlueCruise-systeem getest in de VS en Canada. Het systeem is in staat grotendeels zelf te functioneren, maar geldt als ‘semi-autonoom’. Het werkt samen met enkele camera’s en een radar. Je kunt er ook mee zonder handen rijden, maar je moet wel achter het stuur zitten.

BlueCruise voor F-150 en Mach-E

Het BlueCruise-systeem wordt in eerste instantie leverbaar voor de Ford F-150. Later dit jaar komt het ook voor de Mustang Mach-E. De software voor het systeem kost zo’n 600 dollar, maar je moet wel het Co-Pilot pakket (zo’n 1.000 dollar) hebben aangevinkt, alvorens je de BlueCruise optie kunt aanvinken.

Extra kosten

Voor de Mustang Mach-E moet je minimaal het Comfort & Technology-pakket hebben gekozen, een optie van meer dan drieduizend dollar. Ook is de Mustang Mach-E een stukje prijziger. Aan de andere kant, vergelijkbare Tesla’s met AutoPilot kosten minimaal hetzelfde bedrag.

Of de opties ook naar Nederland komen en wat de eventuele prijzen gaan worden, is nog niet bekend. De F-150 is hier officieel niet leverbaar, de Mustang Mach-E wel.