Ford Mustang Mach-E is los in Nederland - Autoblog.nl

De elektrische SUV van Ford, de Mustang Mach-E, is klaar voor verkoop aan klanten in Nederland.

Ford neemt vanaf nu elektrisch rijden ook bloedserieus. Hun eerste wapenfeit is de Ford Mustang Mach-E. Voor liefhebbers een groot onding, want de naam Mustang in combinatie met elektrisch én crossover/SUV is even wennen. Naast het hele Mustang-gedeelte van de Mach-E is er echter veel te zeggen voor de elektrische SUV van Ford, ook voor Nederland is hij best interessant. Vandaar dat er al vele pre-orders openstaan voor de Mach-E.

Spotten

Mensen met een arendsoog hebben her en der de nieuwe Ford Mustang Mach-E al kunnen zien rijden in Nederland. De elektrische SUV zou namelijk inderdaad tegen het einde van 2020 of begin 2021 deze kant op komen. De gespotte exemplaren zullen echter vooral Mach E’s met Duits kenteken zijn. Vanaf nu kun je ze ook op gele platen zien. De Ford Mustang Mach E is officieel los in Nederland.

Eerste klant

De eigenaar van de eerste nieuwe Ford Mustang Mach-E heeft namelijk de auto in ontvangst mogen nemen. Broekhuis in Amersfoort was de dealer die de primeur op zijn naam mocht zetten. De gelukkige klant is Wim Huenestein. Hij koos voor de elektrische Mustang in het zwart. Dat vind hij de mooiste kleur en het ziet er inderdaad niet verkeerd uit.

75 kWh

Het gaat om de goedkoopste Ford Mustang Mach-E uit de prijslijsten in Nederland, de versie met een accu van 75 kWh en achterwielaandrijving. De catalogusprijs komt volgens de RDW uit op 45.224 euro, terwijl Ford zegt dat hij vanaf 49.925 euro te bestellen is. Dat lijkt geknoei met cijfers. Maar goed, we verwachten wel dat dit de meest populaire versie van de Mach-E wordt.

Goed je ogen openhouden voor de Ford Mustang Mach-E, de kans is namelijk aanwezig dat je hem hier in Nederland nu ook op gele platen kan spotten.