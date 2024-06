BMW 1 Serie (F70): helemaal nieuw en minder pk’s [VIDEO]

De BMW 1 Serie (F70) is hier en is echt een compleet nieuwe auto.

Alleen de voordeuren deelt de F70 met zijn voorganger, de F40. Voor de rest staat hier een compleet nieuwe 1 Serie, aldus BMW. Laten we meteen in al het nieuws duiken, want met dit verse model gaat het Beierse merk het opnemen tegen de Mercedes A-klasse en de Audi A3.

Maten en uiterlijk

De nieuwe BMW 1 Serie is 42 mm langer en is nu 4,36 meter in de lengte. Ook is het model gegroeid in hoogte. De F70 is 25 mm hoger en is nu 1,45 meter hoog. De breedte is nagenoeg gelijk gebleven met 1,80 meter.

Het uiterlijk is duidelijk anders. De grille is wat minder lief en scherper gesneden. Op de Hofmeister knik heeft BMW “The 1” in de C-stijl verwerkt. De verlichting aan de voor- en achterzijde heeft overeenkomsten met de overige recente BMW-modellen, zoals de onlangs opgefriste 3 Serie.

De 1 Serie staat standaard op 17 inch wielen, de M135i xDrive op 18 inch. Optioneel is tot 19 inch te krijgen.

Zwart regeert en chrome is gedaan. Iedere BMW 1 Serie F70 is dan ook uitgerust met BMW Individual Shadow Line. Je vraagt je af wat de waarde is van het Individual gedeelte als iedere 1 Serie zo is uitgerust, maar goed.

Wat verder opvalt is dat alle motoren geen zichtbare uitlaten meer hebben, met uitzondering van de M135. Deze heeft voortaan vier uitlaten. De badge is ook anders. De i-benaming achter benzinemotoren vervalt. In het geval van de dikste 1 Serie prijkt er dan ook M135 op de achterkant. Zonder i.

In Nederland ga je deze 1 Serie ongetwijfeld het vaakst in zwart, grijs of zilver zien. Er zijn in elk geval tal van exterieur kleuren, inclusief BMW Individual tinten.

Motoren

Wie hoopte op een plug-in hybride voor de nieuwe de BMW 1 Serie. Jammer de bammer. Er komt ook geen volledig elektrische variant. ‘Ouderwetse’ benzine- en dieselmotoren zijn je keuze voor de F70.

Instapper onder de benzinemotoren is de BMW 120 met 170 pk. Daarboven zit meteen het topmodel, de M135 xDrive met 300 pk. Diesel begint bij de 118d met 150 pk of de 120d met 163 pk. Zelf roeren mag niet meer, elke BMW 1 Serie F70 beschikt over een 7-traps Steptronic-transmissie met dubbele koppeling.

En inderdaad. De M135 heeft 6 pk en 50 Nm minder in vergelijking met zijn voorganger. Dat is de schuld van strenger wordende emissie-eisen. De M135 xDrive sprint in 4,9 seconden naar 100 km/u, de topsnelheid ligt op 250 km/u.

Het rijden

BMW heeft nog eens gekeken naar de rijeigenschappen van de 1 Serie om deze verder te verbeteren met deze nieuwe generatie. De stijfheid van de carrosserie en de verbindingen van het chassis zijn verhoogd.

Er hebben aanpassingen plaatsgevonden aan de schokdemper technologie en er is optioneel een adaptief M-onderstel verkrijgbaar voor de M135 xDrive. Daarover gesproken, dit topmodel beschikt standaard over een mechanisch sper op de vooras.

Spulletjes

Standaard op iedere BMW 1 Serie F70 zijn een aantal rijhulpsystemen, waaronder een achteruitrijassistent. Optioneel is er van alles aan te vinken, zoals adaptieve cruise control en Parking Assistant Professional met parkeren op afstand via je smartphone.

Automatische airco (1 zone), elektrisch inklapbare buitenspiegels en een alarm zijn eveneens standaard op The 1. Enkele aardige opties is het Harmon Kardon-audiosysteem, een elektrisch bedienbaar panoramisch glazen dak, een elektrisch bedienbare achterklep en 2-zone automatische airco.

Er zijn weer allerlei pakketten om uit te kiezen. Daar worden die Duitse automerken steeds beter in. Je hebt bijvoorbeeld het M Sport-pakket, maar daarboven is ook het nieuwe M Sport Pakket Pro.

Interieur

Recycling slaat de toon in het interieur van de 1 Serie. Al moet je tegenwoordig goed kijken om te zien wat nu fugazi is en wat echt. Geen echt leder in elk geval. BMW is daar geen uitzondering op. Tegenwoordig bestaat het interieur van tal van nieuwe auto’s uit gerecycled flesjes en andere duurzame innovaties met hoofdletter D.

Op het dashboard staat een groot scherm, aan elkaar vast geplakt. Dit zijn feitelijk twee losstaande schermen van 10,25 inch en 10,7 inch groot. Het stuurwiel is nieuw, met grote schakelflippers aan de achterzijde.

Stoelverwarming is verkrijgbaar, de stoelen zijn elektrisch verstelbaar. In het geval van de sportstoelen kun je de massagefunctie inschakelen.

De kofferbak geeft je 380 liter bagageruimte. Met de achterbank plat is dit te vergroten naar 1.200 liter. De 120 en 120d beschikken over 300 tot 1.135 liter bagageruimte.

Marktlancering, prijs en concurrentie

De BMW 1 Serie F70 begint bij € 41.507 voor de 120. De marktintroductie is in oktober 2024. Je hebt dus nog een aantal maanden om te sparen.