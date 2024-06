Opvolger Bugatti Chiron met V16: ‘icoon voor eeuwig’

Bugatti heeft bekendgemaakt wanneer ze de opvolger van de Chiron met V16 gaan onthullen.

Je had vast niet gedacht dat Bugatti na de Chiron met een opvolger zou komen die een compleet nieuwe verbrandingsmotor krijgt. Toch gaat dit echt gebeuren. We hebben nu zelfs een datum van de Franse autofabrikant gekregen.

Na de onthulling van de laatste Chiron pakken ze in Molsheim meteen door. De onthulling van de opvolger van de hypercar is al op 20 juni. Dat betekent dat we over twee weken kennis maken met het nieuwste wapen van Bugatti.

Bugatti Chiron opvolger

Het merk laat weinig los over de nieuwe auto, behalve dat deze de kersverse V16 krijgt. Verder omschrijft Bugatti de auto als een nieuw icoon. Een icoon die niet het heden of de toekomst, maar voor eeuwig een symbool van het merk moet zijn. Dat doet Bugatti met de woorden Pour l’éternité. Kortom, het lijkt er duidelijk op dat Bugatti nog één keer helemaal uitpakt met een compleet nieuwe verbrandingsmotor.

Bugatti durft zelfs te spreken over een nieuw tijdperk in de 115 jaar lange geschiedenis van het Franse merk. Nou, met zulke deftige woorden staat ons iets spectaculairs te verwachten. Dat moge duidelijk zijn.

De hypercar heeft volgens Bugatti een compleet nieuw design en is vanaf een leeg canvas ontworpen. Inspiratie is afkomstig van de modellen Type 57 SC Atlantic, de Type 41 Royale en de Type 35.

Naast een nieuwe motor, heeft de Chiron opvolger een nieuw chassis en een geëlektrificeerde aandrijflijn. Het is voor het eerst dat Bugatti deze weg inslaat. In het verleden had de verbrandingsmotor hulp van turbo’s. Vier stuks maar liefst. Het bracht de Chiron naar dik 1.500 pk en een begrensde topsnelheid van 420 km/u.

De opvolger zal de overtreffende trap worden met specs die zijn voorganger vermoedelijk gaat overtreffen. We kunnen Bugatti er wel op vertrouwen dat dit vuurwerk gaat brengen. 20 juni weten we het!