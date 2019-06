In memoriam: BMW 1-serie (2004-2019)

Op veel te jonge leeftijd is van ons heengegaan...

Hoe ouder je wordt, hoe vaker je geconfronteerd wordt met het bittere einde. Onlangs moesten we op de redactie wederom witte lelies kopen, vanwege het verscheiden van een oude vriend uit Duitsland. Na een veel te kort leven van slechts vijftien jaar legde de BMW 1-serie, Einser voor intimi, het loodje. Het definitieve einde was nog steeds een schok, maar kwam niet meer als een donderslag bij heldere hemel. Het was inmiddels een kroniek van een aangekondigde dood geworden. Dat de miserabele empty suits in de hoogste regionen van BMW het leven uit hun kleintje gingen knijpen, was immers al enige tijd bekend.

Maar dit is niet een tijd om het hoofd te laten zakken. Dat zou de 1-serie ook niet gewild hebben. We moeten doorbikkelen als petrolheads. Blijven zoeken naar en hopen op de volgende fabrikant die het lef en de visie heeft om een superieur sturende achterwielaangedreven C-segmenter op de markt te brengen. Zoals Tennyson door de proxy van ‘M’ al zei in een Bondfilm: to strive, to seek, to find, and not to yield. Precies dat zullen we doen. Maar in de tussentijd, gooien we wat whiskey op de grond voor een gevallen held.

Eerste generatie (E81, E82, E87, E88)

De allereerste BMW 1-serie werd in maart van 2004 voorgesteld aan het publiek. Tot die tijd was de 3-serie lang de instapper in het gamma. Doch BMW proefde dat het mogelijk was een grotere vuist maken in een iets lager segment. Ze hadden daar al voorzichtige stapjes gezet met de Compact-modellen op basis van de E36 en E46, maar dat werd geen doorslaand succes. Beide auto’s straalden in alles uit dat het ‘uitgeklede’ 3-series waren. Je kón een compact kopen met dikke zespitter, maar goed, voor dat geld had je dan ook een ‘echte’ 3-serie. Dus de meeste compacts waren instapmodelletjes waar een ‘wel-willen-niet-kunnen’-imago aan kleefde. Dat wil je niet als badgebewuste premiumkoper.

Geinig genoeg was de 1-serie technisch gezien niet veel anders dan een ‘compacte 3-serie’. Het onderstel deelde veel met dat van de grotere broer, inclusief dus de achterwielaandrijving. Op het onderstel was in dit geval echter een traditionele hatchback-koets gebouwd. De auto was zodoende 24 centimeter korter dan een 3-serie, maar de beschrijving ‘3-serie met afgehakte staart’ die de compacts vaak ten deel viel, kon definitief in de ijskast.

De achterwielaandrijving was meteen een unicum in het C-segment, waar de 1-serie nu overduidelijk opereerde. Natuurlijk waren er in het verleden meer ‘kleine’ auto’s geweest met achterwielaandrijving, maar dat was nog in het tijdperk van starre achterassen en bladveren. De 1-serie had een aluminium vooras en vijfstangen achterwielophanging. BMW schreeuwde van de daken dat de gewichtsverdeling mede daardoor perfect was.

Qua motoren was er aanvankelijk niet zoveel spannends te kiezen. De 120i was vlot, maar niet per se inspirerend. Later werd dat goed gemaakt. Benzinehoofden konden kiezen voor de 130i (aankoopadvies), met de heerlijke zes-in-lijn onder de kap die je destijds in alle BMW’s kon krijgen. Een 7-serie wordt daarmee een prettige cruiser, maar in het C-segment was 265 pk voldoende om als ‘hot hatch’ door het leven te gaan. Als je de verleiding kon weerstaan om het M-pakket te laten monteren, had je bovendien een epische sleeper aan een 130i. Satanaanbidders hadden eveneens een goede aan de ‘1’. Zij konden namelijk opteren voor de 123d, met een twinturbo-diesel onder de kap die zelfs Alpina-pedigree had.

Kritiek was er natuurlijk ook op de 1-serie. Dat betrof dan vooral de looks. Het ontwerp was ten prooi gevallen aan Chris Bangles Flame Surfacing designfilosofie. Maar dat was niet eens het grootste probleem: aan de onderkant van de deuren maakt de dorpel een soort glimlach naar je. Op zich vriendelijk, maar haters noemden de 1-serie daarom ook wel een ‘hangbuikzwijntje’.

Het interieur was in eerste instantie ook niet zacht genoeg. Dit was de tijd dat BMW iets te weinig aandacht gaf aan mooie plastics in het interieur. Je ziet het terug in de eerste generatie 1-serie, maar ook in de E9x 3-serie en E6x 5-serie. Door middel van facelifts werd een en ander wel snel flink verbeterd.

Daarnaast kwamen er gedurende het leven van de eerste 1-serie ook andere carrosserievarianten bij. De vijfdeurs (E87) werd vergezeld door de driedeurs (E81). Voor de levensgenieters kwamen er ook nog een coupé (E82) en cabrio (E88) bij. Voor die laatste twee werden er ook wat dikkere motoren beschikbaar, die de naamplaatjes 125i en 135i meekregen. Die 135i vormde uiteindelijk de opmaat naar het absolute juweeltje dat deze generatie 1-serie zou voortbrengen: de 1M Coupé. Met weemoed kijken wij terug (rijtest).



Tweede generatie (F20, F21)

Na een standaard lifecycle van zeven jaar, was het in 2011 tijd voor de 1-serie om te evolueren. Een paar dingen verbeteren, een stukje beetje persoonlijke ontwikkeling, iedereen komt het wel een keertje tegen in zijn leven. Althans, dat mag je hopen. De 1-serie verbeterde zichzelf vanaf generatie twee onder andere door iets meer ruimte aan inzittenden te bieden.

Maar de Einser verloochende zichzelf niet helemaal en bleef trouw aan zijn ‘fouten’. Mede dankzij de layout met de motoren in de lengte en achterwielaandrijving was de auto nog steeds niet ruim te noemen. Daar stonden echter ook grote voordelen tegenover. Datzelfde gold niet voor de styling, waar wederom veel over te doen was. Het front kreeg een wat stompe neus met enorme koplampen. Ik vind het zelf tof, maar de meesten vonden het lelijk. Aan de achterkant leek het alsof BMW een greep in het Volkswagen-magazijn gedaan had, om een paar Polo-achterlichten mee te nemen. Een rappe facelift maakte aan beide zaken een einde.

Onder de kap waren er ook dit keer weer kleine torretjes voorhanden. Instappen in een 114i of 114d betekende dat je automatisch goed werd in Duke Nukem imiteren: “Grandma was slow…but she was old…”. Gelukkig was er ook weer een ander einde van het spectrum. Daar vond je de M135i en later de M140i terug. Sommigen op de redactie zijn best wel fan van die auto’s.

Helaas werd de 1-serie familie in deze tijd al een beetje uitgemoord. De F20 (vijfdeurs) en F21 (driedeurs) moesten het samen zien te rooien. De coupé en cabrio versies heetten vanaf nu namelijk 2-serie. De paarse broeken bij BMW waren ervan overtuigd dat ze daardoor net iets meer kunnen vragen voor de auto’s. Dit betekent ook dat een échte ‘M’ niet bestaat in het gamma van deze Einser. En nu zal die er voorlopig dus ook niet meer komen, want BMW geeft de 1-serie geen opvolger. Slaap zacht, kleine BMW.