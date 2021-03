BMW 130i Cup gestolen van mede petrolhead (27-SV-TF) - Autoblog.nl

De BMW 130i Cup met het kenteken 27-SV-TF is gestolen van een mede petrolhead.

De BMW 130i is een van de meest zeldzame auto’s qua layout. De ultieme puristen-hatchback. Je hebt namelijk een atmosferische zes-in-lijn, handbak (automaat kon overigens ook) en achterwielaandrijving. Een ware klassieker in wording, dus. Helaas zijn ze niet alleen in trek bij mode iconen en Captains of Industry, maar ook bij het dievengilde.

BMW 130i Cup gestolen

Daar kwam helaas mede-petrolhead Jan-Jaap achter. Hij is namelijk de rechtmatige eigenaar van zo’n unieke 1 Serie. Deze is helaas onlangs gestolen. Het houdt niet op, niet vanzelf… De BMW 130i Cup is gestolen in Amsterdam. In Amsterdam-Zuid om precies te zijn. Dat gebeurde op de nacht van 1 tot 2 maart. De auto heeft het kenteken 27-SV-TF. Het is een origineel in Nederland geleverd auto, dus.

Kenmerken 27-SV-TF

Waar kun je de gestolen BMW 130i Cup aan herkennen (naast het kenteken)? Ten eerste is het een zwarte vijfdeurs (E87 dus) met het welbekende M-Sport pakket. Daarnaast zijn de winterwielen een herkenbaar item. Dit zijn imitatie Breyton-velgen die in het matzwart gespoten zijn. De velgen zijn op sommige plaatsen beschadigd. Een belangrijk detail is de enorme kras van een sleutel die over de linker voor- en achterportier loopt.

De gestolen auto heeft zwart lederen sportstoelen en een schuifdak. Een andere herkenningspunt is de korte antenne die niet standaard is op de BMW E87 van dit bouwjaar. Ook is de voorbumper iets beschadigd en mist het dopje voor de linker-koplampsproeier.

Dan is het nu de vraag aan jullie: heeft iemand deze gestolen BMW 130i Cup met kenteken 27-SV-TF toevallig gezien? Laat het dan weten door een mailtje te sturen naar tips@autoblog.nl. Dan dan zorgen wij dat het bij de goede personen terecht komt. Het delen op social media van dit bericht wordt zeer gewaardeerd. In elk geval alvast heel erg bedankt namens Jan-Jaap en de redactie van Autoblog!