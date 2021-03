Er komen nog meer laadpalen in parkeergarages - Autoblog.nl

Goed nieuws voor hen die meer laadpalen in parkeergarages wensen. Die komen er namelijk!

De hele transitie naar elektrische auto’s gaat natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot. Een belangrijk punt is de laadinfrastructuur. Het is een beetje ‘kip of ei’. Voor veel mensen is het belangrijk om te kunnen laden. Dus wachten ze met het aanschaffen van een nieuwe EV, zeker als je thuis níet kunt laden.

Meer laadpalen in parkeergarages

Aan de andere zitten gemeentes en bedrijven er niet altijd op te wachten om die dure laadpalen te installeren. Het kost toch een boel geld en als de hoeveelheid elektrische auto’s niet groot genoeg is, komen er niet altijd meer palen bij. Althans, die stijging blijft in sommige gevallen iets achter. Gelukkig is er goed nieuws: er komen meer laadpalen in parkeergarages. Dat melden de staatssecretaris Stientje van Veldhoven en het platform voor parkeren Vexpan.

Het is de bedoeling dat in 2025 er een 10 keer zoveel palen als nu. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 400 parkeergarages die, gemiddeld genomen, plaats bieden aan 450 auto’s. Bij meer dan 2/3 van die parkeergarages is nog géén mogelijkheid om je EV op te laden. Volgens de Rijksoverheid is er dus veel ruimte voor verbetering in de vorm van meer laadpalen in parkeergarages.

Keiharde doelstellingen

Zijn er dan ook keiharde doelstellingen? Maar natuurlijk, het is immers een plan van de overheid. Het is de bedoeling dat 5% van alle plekken in parkeergarages een laadmogelijkheid heeft in 2025. In 2030, wanneer er helemaal geen auto’s met verbrandingsmotor verkocht mogen worden, moet dat 10% zijn. Bij het bouwen van deze laadpalen wordt er rekening gehouden met de risico’s van de laadpalen in parkeergarages. Die zijn niet zozeer groter, dan wel anders.

Meer laadpalen in parkeergarages zijn onderdeel van het klimaatakkoord. Vorig jaar was bijna een kwart van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland al een EV. Dat gaan er natuurlijk veel meer worden. Op deze manier wordt het voor mensen nog aantrekkelijker om met een stekker te gaan rijden.