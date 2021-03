Volkswagen ID.4 bereikbaarder door minder bereik - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.4 wordt stukje bij beetje bereikbaarder voor de gemiddelde leaserijder.

Het leek een ‘kat in het bakkie’ te zijn. De enorm vernieuwende Volkswagen ID.3 zou wel eventjes de nieuwe Auto van het Jaar 2021. De verkiezing die iets te overeenkomsten telt met het Eurovisie Songfestival pakte dit jaar iets anders uit. Een reguliere, steengoede doch niet echt innovatieve Japanse hatchback is de wagen die auto van het jaar is. Pun intended.

Wellicht dat de ID.4 iets hogere ogen had kunnen gooien. Die kan meedoen voor volgend jaar. De ID.4 zie je al geregeld in Nederland rondrijden. Dankzij de enorme vraag (dit vanwege de bijtellingsvoordelen) werden veel exemplaren naar Nederland gestuurd. Dat waren de luxere ‘1st’-model. Nu zijn er voldoende andere varianten waar je uit kunt kiezen, maar die kosten tussen de 50 en 60 mille. Tot nu, want er is nu een goedkopere Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4 bereikbaarder

Het gaat om een versie met een accupakket van 52 kWh. Tot nu hebben alle ID.4’s een 77 kWh-accupakket. Daarnaast is er nu ook een kalere instap-versie, de ‘City’. Deze kun je niet bestellen met 77 kWh batterij. Deze kost slechts 40.690 euro.

Op een volle accu haal je met de 52 kwh-batterij alsnog 344 km volgens de WLTP, zo’n 150 km minder dan de 77 kWh-versie. Stuurverwarming, dual-zone climate control, 18 inch lichtmetaal en het ‘Discover Pro’-infotainmentsysteem zijn standaard. Dus je hoeft niet op een houtje te bijten.

Optioneel kun je kiezen voor de ‘Style’-uitvoering. Deze kennen we ook van de ID.4 met 77 kWh-batterij. De Style-uitvoering kost met 52 kWh-accupakket precies 44.990 euro. Je krijgt dan een aantal opties die je onmogelijk nodig kunt hebben in het leven: Luxe ArtVelours bekleding, ‘plug & play’-pedalen, interieur-sfeerverlichting, wat LED-lampjes voor en achter, getinte ramen en nog wat ongein.

Twee motoren

Het accupakket van van de bereikbaardere Volkswagen ID.4 52 kWh kun je combineren met twee motoren. De instapper heeft 148 pk en een stapje hoger staat een versie met 170 pk. De versie met 170 pk kost 42.190 euro. Voor de context, de ID.4 met 77 kWh-batterij heeft 204 pk. Over prestaties en prestatieverschillen wordt met geen woord gerept.

Concurrentie bereikbare Volkswagen ID.4

Uiteraard nemen we ook even een kort kijkje naar de concurrentie van de goedkopere Volkswagen ID.4. Het is een beetje lastig om directe concurrenten aan te wijzen, de PSA-auto’s zijn iets kleiner, maar wel cross-overs. De Kona is eveneens iets kleiner en iets minder speciaal. De Skoda is de meest directe concurrent, zowel qua specificaties als qua prijs.

Aiways U5 Standaard (39.950 euro)

Citroën ë-C4 136 Feel 50 kWh (38.190 euro)

DS 3 Crossback E-Tense So Chic (39.890 euro)

Hyundai Kona Comfort 39 kWh (36.795 euro)

Volkswagen ID.4 Life (40.690 euro)

Skoda Enyaq iV 60 (40.790 euro)

Je kunt de goedkopere Volkswagen ID.4 City nu al configureren in de ID.4 configurator!