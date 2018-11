BMW 130i E87 (2005 – 2012) – occasion video & aankoopadvies

De BMW 1-serie is de enige recente hatchback met achterwielaandrijving. De best betaalbare, écht lekkere uitvoering die te krijgen is op de tweedehandsmarkt, dat is de 130i. Tijd om eens in de ins & outs van deze powerhatch te duiken. Waar moet je op letten als je zo'n lekkere driftkoning op de stoep wil zetten?

De 130i was verkrijgbaar als drie- en vijfdeurs hatchback in verschillende uitvoeringen, maar altijd met een zes-in-lijn die drie liter groot was. Bij de introductie in 2005 kwam hij op de markt met 265 pk en 315 Nm koppel. Naar keuze was er een handbak of automaat, maar de handbak was destijds veruit het meest populair in ons land. In september 2009 (modeljaar 2010) werd er een update gedaan aan het motorblok in verband met milieueisen, de 130i had daarna 258 pk en 310 Nm. Qua uitvoeringen werden de normale uitrustingsniveaus van BMW gevoerd, dus een High Executive is de dikste uitvoering die je zult vinden. Erg populair was het sportief ogende M-Sport pakket, waarmee er een sportievere auto werd gecreëerd dankzij een andere voorbumper en achterspoiler, aluminium sierlijsten in het interieur, sportonderstel en sportstoelen.

Een 130i heeft afhankelijk van het modeljaar en de gekozen versnellingsbak tussen de 6,0 en 6,3 seconden nodig om de honderd kilometer per uur aan te tikken, waarbij opgemerkt moet worden dat de automaat altijd één á twee tienden trager was dan de handbak en de vijfdeurs een tiende langzamer dan de driedeurs. De topsnelheid was altijd afgeregeld op 250 kilometer per uur.

Pluspunten

Misschien wel de ultieme hothatch van z’n tijd

Rijdt super

Betrouwbaar

Aandachtspunten

Algemeen gesproken hebben we hier te maken met een auto die erg populair is bij het gumgilde. Je koopt dus potentieel iemands afgetrapte drifthok. Toch zijn er zeker ook hele nette exemplaren te vinden. Check echter altijd goed de historie van de auto: zijn de beurten op tijd uitgevoerd. Is dat door Beun de Haas gedaan of bij een dealer / specialist? Zitten er A-merk banden onder? Is er vaak genoeg olie vervangen en welke olie is er gebruikt? Allemaal zaken die je een idee zullen geven van de vorige eigena(a)r(en). Je wil geen auto waarbij is bezuinigd op onderhoud.

Tuning hoeft niet erg te zijn, maar check goed wat er gedaan is en met welke (merken) onderdelen. Geef liever iets meer uit aan een 130i met een sluitende, degelijke historie. Los daarvan: de prijzen schieten omhoog, met name voor de hele frisse exemplaren worden bedragen gevraagd waarvoor je in sommige gevallen zelfs al een M135i zult kunnen kopen. En dat is toch écht een stuk meer auto voor je geld.

Motorisch

Tikkende klepstoters: Grosso modo is dat verholpen vanaf modeljaar 2007 : toen is de plastic kap bovenop de motor van grijs naar zwart veranderd synchroon met de wijziging van de klepstoterconstructie. Dus heb je een zwarte bedekking, dan zitten er de nieuwe klepstoters in, die niet meer tikken door onvoldoende “vollopen met olie”.

Er zijn een paar verhalen over waterpompen die de geest geven bij auto’s met hoge kilometerstanden. De auto geeft een foutmelding als het zover is dus je hoeft niet bang te zijn voor extreme motorschade of iets dergelijks. Enige nadeel is dat het een duur geintje is om hem te laten vervangen.

De VANOS solenoide kleppen zijn gevoelig voor vervuiling. De eerste tekenen dat ze aandacht nodig hebben is dat er een lichte aarzeling optreed bij ongeveer 1500 toeren. Als je dan meteen actie onderneemt is schoonmaken meestal genoeg. Rijd je er te lang mee door dan worden de problemen groter (onregelmatig stationair bij koude motor, inhouden, soms afslaan) en wordt het risico groter dat je ze moet laten vervangen.

Onderstel

Er zijn wat verhalen over lekkende / vastzittende schokbrekers. Even goed kijken / proefrijden dus.

Vanaf de facelift (2007) heeft de 130i een elektronisch bekrachtigd stuurhuis, wat het stuurgevoel niet ten goede is gekomen. Veel mensen zullen wellicht het verschil niet merken maar de échte stuurman wil een hydraulische bekrachtiging.

Runflats op een 130i zijn niet heel aangenaam, een auto op ‘gewone’ banden rijdt vele malen prettiger.

Exterieur

Het zijn sportieve auto’s. Check of er (herstelde) schade is en indien aanwezig: hoe ernstig die is.

Interieur

Het interieur van na de facelift (2007) is een stuk fraaier. Onder andere doordat de deurpanelen een stuk fraaier afgewerkt werden.

Elektronisch

De PDC wil er nog wel eens mee ophouden.

De DSC geeft soms foutmeldingen, maar dat is niet te missen want dan krijg je ABS-waarschuwingslampjes e.d. in je dashboard.

Auto’s van na de facelift (2007) hebben een olietemperatuurmeter.

