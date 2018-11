Deze velgen geven iedere auto vierwielaandrijving

Kijk, dat is nu eens handig.

Sommige innovatieve oplossingen liggen zó voor de hand dat ze juist weer gemakkelijk overzien kunnen worden. In de Verenigde Staten heeft een bedrijf een oplossing gevonden voor een ingreep die normaliter zeer veel tijd, geld en denkwerk in beslag neemt. Om een voorwielaandrijver te veranderen in een vierwielaangedreven voertuig moeten talloze obstakels worden overwonnen, maar Orbis, het bedrijf in kwestie, laat zien dat het ook anders kan.

Orbis heeft de afgelopen jaren een systeem ontwikkeld waarmee een voorwielaangedreven auto, zoals de Honda Civic, gemakkelijk te transformeren is in een vierwielaangedreven versie van het origineel. Orbis bereikt dit door de achterwielen van de auto waaraan het zijn hand legt te voorzien van elektrische motoren. Het bedrijf legt het als volgt uit:

“The technology divides a wheel or cog into two essential parts, a stationary hub and a rim or ‘ring.’ The ring rotates about the stationary hub, driven by a lightweight, high-speed motor.”

De manier waarop Orbis de velgmotor maakt, brengt twee grote voordelen met zich mee. Allereerst bespaart het een berg aan gewicht, volgens de maker zelfs tot 40 procent. Daarnaast wordt de complexiteit van de aandrijflijn enorm gedrukt, omdat er nu geen ingewikkelde aanpassingen gedaan hoeven te worden. De velgen waarin de elektromotoren zijn verwerkt, worden simpelweg gemonteerd aan de assen en de klus is grotendeels geklaard. Als we Orbis mogen geloven is het 75 procent eenvoudiger dan het ombouwen van de aandrijflijn om te bouwen.

Vanuit het bedrijf wordt er gesproken over een toename in het vermogen van 50 pk en 95 Nm per velg, maar in de praktijk is gebleken dat het al meer kan zijn. Op onderstaande Honda Civic Type R, bijvoorbeeld, is het vermogen al met ongeveer 140 pk toegenomen. Uit een test van het Amerikaanse Motor Trend is al gebleken dat de Type R ruim een halve seconde sneller is in een sprint naar de 100 km/u dan hoe hij uit de fabriek komt rollen. Interessant is overigens dat de velgen niet eens zoveel wegen. Goed, met 16 kg per stuk zijn het allerminst hoenderveertjes, maar als je bedenkt dat er weinig tot geen verdere aanpassingen aan te pas komen, valt het reuze mee. Alles bij elkaar is de Civic net iets meer dan 80 kilogram zwaarder dan het origineel.