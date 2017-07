BMW M135i (2012-2016) – occasion video & aankoopadvies

Het is misschien niet de meest fraaie BMW ooit gebouwd, maar de hardware maakt hier veel (zo niet alles) goed. Een gretige zes-in-lijn met twinscroll turbo, achterwielaandrijving en wat M-sport goodies. Dat is feest.

Tijdens de eerste kennismaking vonden we het gebrek aan een echt mechanisch sperdifferentieel wat minder feestelijk, maar dat is inmiddels aftermarket op te lossen. BMW zelf heeft een M-performance diff en er zijn ook andere partijen te vinden die sperdifferentielen aanbieden voor de M135i. Het uiterlijk is niet onomstreden, dus vandaar dat de facelift in 2015 redelijk vroeg in de levenscyclus kwam. Voor- en achterzijde gingen rigoureus op de schop, maar nog steeds niet iedereen is fan van het uiterlijk.

Halverwege 2016 lost de M140i de M135i af, maar ook tussentijds kreeg de M135i er 6 pk bij voor een totaalscore van 326 pk. De M135i zowel geleverd als drie- en vijfdeurs en kon optioneel worden uitgerust met xDrive vierwielaandrijving. De laatste keuze was die voor de handbak, of de erg goede achttraps ZF automaat.

Aanbod occasions

In Nederland is/was een nieuwe M135i niet populair (door de hoge aanschafprijs), dus is het aanbod beperkt. Op Marktplaats staan er slechts een handjevol met prijzen die variëren tussen 30 en 50 mille.

Pluspunten

Imago

Fraai interieur

Rijeigenschappen

Snel.

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Op de frames de voorstoelen kan bij auto’s in de eerste bouwjaren corrosie optreden.

Bladeren kunnen de ventilatieopeningen bij het schutbord blokkeren, waardoor water niet goed weg kan.

Gezien de potentie van de auto is het niet onverstandig om te controleren of er ooit schade is geweest.

Onderstel

De standaard gemonteerde velgen (436M) kunnen krom raken door grote gaten in het wegdek. Gelukkig komen die in Nederland relatief weinig voor.

Let op de banden(slijtage) en welke banden gemonteerd zijn. Op dit type auto passen geen budgetbanden. De voorbanden slijten vaak relatief snel aan de buitenkant.

Als er een waarschuwing verschijnt van het adaptieve onderstel, dan kan er simpelweg een plug los zijn geschoten.

Aandrijflijn

Ventilatoren kunnen vol aangaan en soms valt het vermogen weg bij auto’s uit 2014. De auto kan nog naar huis worden gereden, maar hard gaat het niet. Stoppen en starten van de motor verhelpt het probleem (tijdelijk), maar de oplossing is echter een nieuwe ventilatorunit.

Bij hoog olieverbruik kan de zogenaamde PCV-klep defect zijn.

Inlaattraject vervuilt en dat is een redelijk algemeen probleem bij direct ingespoten benzinemotoren. Reinigen met walnootschillen lost het op. Symptomen zijn minder vermogen, pingelen, meer olieverbruik en zwart uitslaande uitlaateinden.

De achttraps ZF bak kan een gierend geluid maken, dat begint vaak in de achteruit. De oplossing is een nieuwe bak…

Nog iets over de automatische versnellingsbak: volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen.

