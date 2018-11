Zo hé! Porsche vindt “911 SUV” een goed idee

In het vervolg zullen we minder rijmen in de titel.

Porsche is al lang geen merk meer dat exclusief auto’s bouwt voor puristen. Met de introductie van de Cayenne (rijtest), een SUV voor de massa, heeft Porsche dit meer dan bevestigd. Natuurlijk maken ze nog altijd geniale sportauto’s. Met name de iconische 911, waarvan deze week eindelijk de nieuwste generatie is gepresenteerd, is ondanks het meegaan met de tijd redelijk puur gebleven. Porsche overweegt daar nu verandering in te brengen, door in de nabije toekomst een “SUV”-versie van het model te maken.

Het klinkt als een krankzinnige zaak, maar toch is dit geen hersenspinsel van een ontspoorde autojournalist. Integendeel, op de Los Angeles Auto Show, waar onze eigen @wouter toevallig ook ronddartelt, heeft een lid van Porsche’s uitvoerend bestuur van Verkoop en Marketing dit uitgekraamd. Detlev von Platen, van Porsche AG, sprak deze uitgerekend met Autocar India en vertelde over de mogelijke paden waarin de 911 in de toekomst nog kan slaan.

“The 911 is the center point for all design at Porsche and you will see its influence in other vehicles. But taking the 911 and making an SUV out of it? Taking it higher? That could be a good idea, and of course it (a 911 on stilts) won’t be a model range but it will be a limited, a very niche product.”

Het is belangrijk om te vermelden dat het bestuurslid hier niet spreekt over een volwaardige productiereeks voor zo’n potentiële 911 SUV, maar dat de verhoogde Porsche een soort exclusieve 911 op stelten moet worden. Hierbij kunnen we dus denken aan de 911 zoals Porsche hem in de jaren ’80 mee liet doen aan de Parijs-Dakarrally. Uiteraard is het nog maar de vraag of Porsche een dergelijke auto inderdaad zal gaan maken, maar het feit dat ze het overwegen zegt vrij veel.

Porsche heeft de smaak sowieso goed te pakken als het gaat om gelimiteerde modellen, want laatst presenteerde de Duitse sportwagenfabrikant ook al een moderne versie van de legendarische 935 raceauto.

Beeld: RM Sotheby’s