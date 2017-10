BMW 218i Active Tourer blijkt een onbetrouwbaar kreng

Man man man, BMW waar ben je mee bezig?

Het mag geen geheim heten dat we bij autoblog geen grote fans zijn van de BMW 2-serie Active Tourer. Een voorwielaangedreven BMW is immers geen BMW. Ook niet als je er een M-Sport pakket op plakt. Zelfs niet als je ‘m helemaal schoonpoetst.

In het Engels bestaat er namelijk een uitdrukking: ‘polishing a turd’. Het maakt niet uit hoeveel spoilers je erop plakt en hoeveel microfiber doekjes eroverheen haalt, het blijft een kleine MPV met een BMW-badge. In het geval van de 218i zit er dan ook nog eens een driepitter onder de kap. La tristesse durera toujours.

Maar in ieder geval is het gezien de BMW-badge op de Nase wel de beste kleine MPV in zijn segment, toch? Nou, nee. In ieder geval niet als je het aan de jongens van AutoBild vraagt. Zij deden een ouderwetse Duitse duurtest met een 218i Active Tourer en waren aan het eind van het verhaal zachtjes gezegd enttäuscht.

De eerste indrukken van de auto waren nog wel aardig. BMW heeft een naam hoog te houden op het gebied van sturen en de 2-serie met voorwielaandrijving stuurt inderdaad behoorlijk goed. Dat wil zeggen, voor een voorwielaandrijver, of Frontkratzer zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. Je voelt namelijk toch af en toe dat de voorwielen behalve sturen ook nog een andere taak hebben. Beter dan busjes van Ford is de 2-serie dan ook niet per se, volgens die Jungs van ABild. Desalniettemin: BMW maakt de betere Mercedes B Klasse, zo was de eerste conclusie.

Maar toen kwam de klad erin. Naarmate er meer kilometers met de 218i afgelegd werden, begonnen kleine irritaties groter te worden. De navigatie, stoelen en het windgeruis bij geopende ramen konden op kritiek rekenen. Maar goed, dat is nog tot daaraantoe. Erger is dat de motor bij 36.311 kilometer een fout in zich bleek te hebben waardoor de montage van een Austauschmotor nodig is. Het ging om een probleem met een krukaslager. Verwacht dus binnenkort een advertentie van een 2-serie AT met een extra ‘AT’ in de omschrijving.

Vanaf 2015 bouwt BMW de motoren met sterkere lagers, dat dan weer wel, alleen ook de nieuwe motor bleek niet probleemloos. Na de motorwissel kregen de duurtesters nog twee keer te maken met een motor die in het noodloop-programma schoot met de melding ‘Bitte Werkstatt aufsuchen‘. Na een herstart werkte de auto weer normaal, maar bij uitlezen van de software bij de dealer bleken er -uiteraard- toch enkele foutmeldingen in de computer te zitten.

Aan het einde van de test stelde een DEKRA-man vast dat de koppelingsplaat ook al bovengemiddeld afgesleten was en er wat roest zat op de achterklep. Geen lekker resultaat dus voor deze auto, die zelfs in Duitsland toch nog 40.610 Euro moest kosten. Het verbruik van gemiddeld 8,5 liter op 100 kilometer kon eveneens niet overtuigen, hoewel dat geldt voor alle auto’s met kleine turbotorren. Onder de streep krijgt de 218i van Autobild een vier. Dat is niet een vier van de tien, want dit is Duitsland. Het beste cijfer dat je kan halen is een één en het slechte een zes. Ouch. Overigens haalden de onlangs geteste 528i en 130i allebei wél een één. Die auto’s werden zelfs als de beste ooit betiteld door Autobild, samen met de Mazda6.

We willen dan ook nogmaals ons welgemeend advies aan BMW herhalen. Kap met deze nep-BMW’s. Kap ook met die kostenbesparing die ten koste gaat aan de kwaliteit. Het levert nu wellicht een miljard op, maar de reputatieschade terugverdienen gaat veel meer kosten. Mercedes ondervond dat al in de jaren ’90. Het bericht van Autobild checken kan HIER.