Nice! Een Bentley Mulsanne coupé

Dat moet in ieder geval de gedachte zijn van het Duitse mcchip-dkr uit Keulen. In de werkplaats van de tuner worden doorgaans dikbolides opgepompt door middel van chiptuning en tupperware, maar momenteel zijn ze bezig met een wat specialer project. Op basis van een Bentley Mulsanne wordt er namelijk een Mulsanne coupé gebouwd. Affengeil!

In het verleden kwamen er van Bentley’s topmodellen ook coupé’s en cabrio’s, maar bij de Mulsanne is het er tot op heden niet van gekomen. Al in 2012 was er weliswaar het gerucht dat er een cabrio variant van de Mulsanne zou verschijnen. Die werd vervolgens echter afgeschoten, alvorens jaren later toch weer opnieuw aangekondigd te worden. Alfaësque praktijken dus bij Bentley. Er bestaat inmiddels wel een concept van de auto, maar feit is dat het ding nog steeds niet op de markt is. Over een gesloten coupé wordt al helemaal niet gesproken.

Dat is jammer, want de Mulsanne is toch een beetje ‘de echte Bentley onder de Bentley’s’ (rijtest). Bovendien zijn we groot fan van de Bentley Brooklands, een soort stoomschip op wielen (rijtest). Bij mcchip-dkr zijn ze het waarschijnlijk met ons eens en dus krijgt de Mulsanne een dubbele deurectomie. De auto is nog niet af, maar op plaatjes zie je al een beetje waar het naartoe gaat. Dik project, of laat maar zitten?

Met dank aan Quirijn voor de tip!