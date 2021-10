De nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer is er nu echt

Het was geen droom (of nachtmerrie?). BMW heeft het doek getrokken van de nieuwe 2 Serie Active Tourer.

Het is en blijft een vreemd model, voor BMW-begrippen. Een MPV met voorwielaandrijving dat op geen enkele manier lekker rijden uitstraalt. Nee, het is niet voor niets dat de Duitse autofabrikant met de onthulling van dit model destijds vraagtekens kreeg toegeworpen. Het maakt ze niets uit. Er zijn mensen die dit kopen en dus ziet BMW er brood in om een nieuwe Serie Active Tourer uit te brengen. Eentje met de moderne designtaal van het merk.

En zeg je moderne BMW designtaal, dan zeg je een prominent hekwerk. Wie nog dacht dat de gelekte foto’s een grapje waren, dat was dus niet zo. De nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer krijgt inderdaad de grote grille zoals we die kennen van modellen als de 7 Serie, X7 en X5.

Nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer motoren

Verder kijkende naar de grille, laten we het eens hebben over alle noviteiten van de 2 Serie Active Divorce. Te beginnen met de motoren. De vermogens beginnen bij 136 pk en lopen op tot maximaal 218 pk. De motoren komen met de nieuwste generatie van de 7-traps Steptronic automaat en 48V mild hybrid technologie. Alle motorvarianten staan hieronder op een rijtje.

218i (136 pk)

218d (150 pk)

220i (170 pk)

223i (218 pk)

In de zomer van 2022 komen daar nog twee plug-in hybride varianten bij. Details houden ze bij BMW nog even voor zichzelf, maar ze beloven wel een elektrische WLTP-actieradius van 80 kilometer voor de PHEVs.

Interieur

BMW zegt voor het interieur van de 2 Serie Active Tourer voornamelijk te hebben gekeken naar de iX. Bijvoorbeeld met het nieuwe Curved Display, de vernieuwde centrale armsteun en het feit dat er veel fysieke knoppen zijn verdwenen. Dat Curved Display bestaat uit een 10,25 inch informatiedisplay en een 10,7 inch Control Display.

De bagageruimte is met 90 liter vergroot. Daarnaast kan je de achterbank 13 centimeter naar voren schuiven. De bagageruimte biedt een inhoud van 470 tot maximaal 1.455 liter, afhankelijk van de motorisering. Standaard op elke nieuwe 2 Serie Active Tourer is een elektrische kofferklep. Vet premium. Een elektrisch inklapbare trekhaak is optioneel.

Marktlancering

Nu willen jullie natuurlijk allemaal weten wanneer je dit moois kunt aanschouwen in de showroom. De introductie van het model is in februari 2022. In aanloop naar de marktlancering zullen dan ook de prijzen gecommuniceerd worden.