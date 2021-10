2 Serie Active Tourer heeft OOK een gigantische neus

Check die grille op de nieuwe en gelekte 2 Serie Active Tourer. Wat een ding!

Soms is een nieuwe look altijd eventjes wennen. Een goed voorbeeld is Audi. Het internet was nog maar vrij jong, maar ook toen was de kritiek niet van de lucht. Zo’n enorme groteske Single Frame Grille is pure wansmaak. Het ergste waren nog de facelifts, waarbij de A3, A4 en A8 ineens zo’n enorme gok kregen.

Maar nu zijn we een paar jaartjes verder en zijn we er allemaal aan gewend. Sterker nog, de modellen zonder Single Frame Grille komen ietwat oubollig over. Wellicht dat het met de enorme BMW-neuzen dezelfde kant op gaat. De 4 Serie heeft ‘m, de iX heeft het, de gefacelifte Serie heeft ‘m en de X5, X6 en X7 hebben ook die enorme nieren.

Dit is het huidige model (F45).

Nieuwe 2 Serie Active Tourer

Goed nieuws van de fans van die enorme grille, want ook de BMW 2 Serie Active Tourer krijgt die specifieke neus. De eerste ‘lekkages’ zijn inmiddels op het internet beland. Ditmaal via het Instagram-account van cochespias. Net als de huidige B-Klasse lijkt BMW te kiezen voor iets meer dynamische verhoudingen. Dus een iets bredere en lagere MPV dan zijn voorganger. Sterker nog, van de B- tot de D-stijl lijkt de nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer best veel op de B-Klasse.

Een duidelijk herkenningspunt is dus die neus. Waarschijnlijk is dit een M Sport, of andere kekke uitvoering. De bumpers zien er vrij fors uit, alhoewel M Sports normaliter geen premium aluminium raamlijsten hebben. Daarnaast is de auto voorzien van een lekker kleurtje en mooie wielen. Maar stiekem toont het best aardig. Uiteraard moeten we even wachten op de officiële foto’s (en natuurlijk het eerste ‘live’-moment), maar het best een geinig ding geworden.

UKL1-platform

Qua motoren is het nog eventjes gissen, maar reken op aandrijflijnen die we ook kennen uit de 1 Serie F40. De nieuwe 2 Serie Active Tourer maakt immers gebruik van hetzelfde UKL1-platform. Verwacht dus 1.5 driecilinder- en 2.0 viercilinder benzine- en dieselmotoren. De focus zal wellicht wat meer komen te liggen op de PHEV-uitvoeringen. Op de foto zie je een ‘223i’, dat een compleet nieuwe uitvoering is. Ook is te zien dat een 230e xDrive ook tot de mogelijkheden behoort.

De ‘Tourer’-modellen van BMW zijn stiekem best popualair. Van de Active- én Gran Tourer heeft de importeur er zo’n 15.000 van verkocht. De laatste jaren kwam het klad behoorlijk in de verkopen. Dat kwam mede vanwege het feit dat de 225 PHEV niet meer goedkoop was in de bijtelling. Dus, het is de hoogste tijd voor een nieuw model. Of er ook een zevenzits Gran Tourer verschijnt, valt nog te bezien. De geruchten waren dat alleen de Active Tourer een opvolger ging krijgen.

Wanneer de nieuwe 2 Serie Active Tourer wordt onthuld, is niet bekend. Maar dat kan nu niet meer heel erg lang duren.