BMW 4 Serie Cabrio krijgt softtop (BREEK!) - Autoblog.nl

Er is nu geen mogelijkheid meer om terug te keren: de BMW 4 Serie Cabrio krijgt een softtop.

BMW heeft zijn modelline-up in het D-segment behoorlijk ververst. Er is een nieuwe 3 Serie sedan (G20), 3 Serie Touring (G21) en een 4 Serie Coupé (G22). Echter, er komen nog twee varianten aan. De eerste is de BMW 4 Serie Gran Coupé, maar nu gaan we het hebben over de 4 Serie Cabrio.

Oude model (F33)

Wie nú op de BMW-website kijkt, zal zien dat de huidige open 4 Serie nog is gebaseerd op het ‘oude’ type 4 Serie. De nieuwe staat echter al te trappelen. Het grootste verschil gaat het dak worden, want de nieuwe BMW 4 Serie Cabrio krijg namelijk een softtop.









Hardtop BMW 4 Serie Cabrio

De vorige generatie had nog een hardtop. Deze stamde nog uit de tijd de metalen klapdaken enorm populair waren, ook Volvo (C70), Lexus (IS250C) en Infiniti (G37 Cabrio) paste een dergelijk dakconstructie toe. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de premium merken (en klanten) toch de voorkeur gaven aan een softtop, zoals Audi en Mercedes deze aanbood op hun vierzitters.

Waarschijnlijk om de investeringskosten eruit te halen, werd het klapdak óók gebruikt voor de 4 Serie cabrio. Iets dat onze BMW-apostel @jaapiyo als ‘knaak’ zou omschrijven. Het is een manier om geld te besparen en dat is volgens onze Brabants autogenie nooit ‘premium’. Weet je dat ook weer.

Griekse Autobloggers!

Onze vrienden van het Griekse Autoblog.gr wisten de platen te vinden op de CNIPA, die afkorting staat voor China National Intellectual Property Administration. Jazeker, dat kennen ze dus gewoon wél in China.















Overigens waren er al wat geruchten en bevestigingen waar te nemen dat de BMW 4 Serie Cabrio eindelijk weer een softtop gaat krijgen. Wel zien we uitsparingen en panel-gaps bij de bips van de auto, dus waarschijnlijk zal het openen en sluiten nog een heel schouwspel worden.

Motoren en uitvoeringen

We verwachten dat de BMW 4 Serie Cabriolet leverbaar gaat worden met dezelfde motoren als de 4 Serie Coupé. Dus in eerste instantie een 430i en M440i, later zullen de 420i en een M4 Cabrio volgen. Of de opmerkelijk combinatie diesel en cabrio ook bij de 4 Serie terugkomt, wagen we te betwijfelen. Aan de andere kant: concurrenten Audi (A5) en Mercedes-Benz (C-Klasse) bieden cabriolet nog wel aan met een zelfontbrander.

Verwachte komst BMW 4 Serie Cabrio

De nieuwe open 4 wordt binnenkort verwacht, maar eerst is het tijd voor de M3 Sedan en M3 Coupé. Die kunnen we waarschijnlijk al aan het einde van deze maand verwelkomen. De Cabriolet wordt daarna pas onthuld, dus ergens in oktober of november. Het jaar daarop komt de M4 Cabrio en in 2022 wordt de M3 Touring verwacht.