Heet! BMW i7 krijgt het warm

BMW heeft nieuwe foto’s naar buiten gebracht van de i7. De elektrische auto begeeft zich onder warme omstandigheden.

Een lekker zonnetje en aangename temperaturen. Ja, die BMW op de foto’s heeft het goed voor elkaar. De Duitse autofabrikant heeft weer wat nieuwe informatie met betrekking tot de berline gecommuniceerd. Het heeft betrekking tot het testproces van de BMW i7.

Voordat een auto op de markt verschijnt is het ding in het ontwikkelingsproces eerst keihard aan de tand gevoeld. Op het circuit, onder extreme koude omstandigheden maar ook onder warme omstandigheden. En de foto’s en de video brengen dit laatste aspect aan bod.

BMW is momenteel twee richtingen op aan het werken. Je hebt de i3 en de iX, twee modellen die vanaf de grond volledig elektrisch zijn. En je hebt de overige volledig elektrische i-modellen die gebaseerd zijn op een bestaand platform. We hebben het dan over de i4, de iX3 en nu deze i7. Laatstgenoemde is in dit geval gebaseerd op de 7 Serie.

Helaas is BMW nog altijd stil als het gaat om de specificaties en prestaties van de i7. Ook nu laat de Duitse autofabrikant niets los. De elektrische auto zal in de loop van 2022 worden gepresenteerd.