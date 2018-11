De 14 meest opmerkelijke diesel-cabrio’s

Het is weer tijd voor een lijstje!

Wie ooit een tijgerbol met anijshagel en curryketchup heeft gegeten, kan het bevestigen. Soms zijn combinaties zo vreemd dat ze niet kunnen smaken, of juist wel. Maar omdat het niet salonfähig is, eet je je broodje anijshagel met curry stil in een hoekje. De diesel cabriolet is ook zo’n vreemde combinatie. Aan de ene kant heb je een dieselmotor, die zijn vaak lawaaiig en stinken enorm. Maar ja, ze hebben veel koppel en het verbruik is lekker laag. Het is aannemelijk om te zeggen dat je een diesel koopt vanwege rationele argumenten. Een Cabriolet staat daar haaks op. Dat is juist een auto die je koopt vanwege emotionele redenen. De kans is groot dat deze niche gaat uitsterven. Diesel wordt telkens minder populair en ook de markt voor cabrio’s slinkt aanzienlijk. Daarom voor vandaag een lijstje met 14 opmerkelijke cabrio’s met dieselmotor:

Mega Tjaffer Cabrio 1.4 Diesel

Kennen we de Mega Tjaffer nog? Eigenlijk is het niets meer of minder dan een reinterpretatie van de Citroen Mehari. De auto is gebaseerd op de Citroen AX en deelt ook diens techniek. Logisch, want de AX was licht, eenvoudig en goedkoop. Precies wat ook bij een moderne Mehari past. De Mehari was veel dingen, waaronder een cabriolet. Je kon namelijk gewoon het dak (of meer!) eraf halen. Omdat het gewoon een Citroen AX was, kon je de auto in 1994 ook bestellen met diens dieselmotor. En wat voor eentje! Een 1.4 liter atmosferische viercilinder dieselmotor met 50 pk en 82 superlijpe Newtonmetertjes. De auto was zo sloom dat de importeur niet eens een 0-100 km/u doorgaf. Voluit moest 140 km/u mogelijk zijn. Met wind tegen kun je dus volgas met zo’n Tjaffer Diesel over de A7 knallen zonder ook maar bang te hoeven zijn voor een boete! Een jaar later werd de 1.4 diesel vervangen door een 1.5 diesel. Met 57 pk was het nauwelijks beter.

Audi Cabriolet TDI (B4)

Audi was in 1995 een van de eerste die het wel een goed idee leek om zo’n zelfontbrander in het vooronder te hangen van een cabriolet. Letterlijk cabriolet, want dat was tegelijkertijd de naam van de auto. Ondanks dat de auto het grootste gedeelte van zijn carrière naast de A4 in de showrooms doorbracht, was het natuurlijk een Audi 80 (in technisch opzicht). De dieselmotor was een onverwoestbare TDI. Gek genoeg niet met een rood vlaggetje, maar gewoon in het zilver. Dit was dus een 90 pk sterke diesel met maximaal 202 Nm, ondanks het feit dat Audi toen al veel fijnere en sterkere dieselmotoren tot zijn beschikking had. Een gevalletje: goed idee, vreemde uitwerking.

Ford Escort Cabriolet 1.8 TD Pacific

Van dit bizarre genre was Ford eigenlijk een van de pioniers in 1997. Dat is heel erg raar, want Ford was op dat moment waanzinnig behoudend en om eerlijk te zijn was het geen topcombo. De Escort Cabrio was een niet al te beste cabriolet terwijl hun 1.8 TD motor een matige diesel was. Zeer lawaaiig, niet krachtig en het verbruik was eigenlijk ook niet al te denderend. Zeker niet gezien het ontbreken van prestaties. Voor een periode van ongeveer 11 maanden kon je deze ongelukkige combinatie bestellen.

Peugeot 206 CC 1.6 HDiF 16v ’03

Stel, je leeft in 2003. Je wil een cabrio, maar je maakt ontzettend veel kilometers. Ook wil je absoluut geen softtop, want je woont in de grote stad en de auto staat altijd buiten geparkeerd. Wat moest je dan doen? Simpel, je liep naar de Peugeot-dealer en kocht een verse 206 CC met een 1.6 HDI dieselmotor. Natuurlijk geen spectaculaire auto, maar het was een fijn motortje en je had een relatief goedkope cabriolet, met fabrieksgarantie. Die garantie had je wel nodig, want zowel motor als auto bleken niet geheel storingsvrij. Ook de grote broer van de 206 CC, de 307 CC kon je krijgen met een dieselmotor. Ook deze klanten konden de monteurs in no time tot intimi rekenen.

Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 20v (939E) ’06

Deze auto is een kwestie van een bizar slechte Alfa Romeo, maar wel een heel goede auto. In principe is het een 159 met plaats voor twee personen en flinke dieselmotor. De vijfcilinder is goed voor 200 pk en 400 Nm. Dat zijn gewoon topwaarden. Je moet deze auto alleen niet zien als een Alfa Romeo. Het is geen lichtvoetige bochtenridder met een toerenhongerige benzinemotor, maar de Spider in deze configuratie is wel een erg prettige metgezel voor lange afstand.

Volvo C70 D5 Summum ’06

Veel, heel veel merken gingen ineens over op de klapdak-cabrio’s. De resultaten waren niet altijd even geslaagd. Sommige modellen waren afgrijselijk, anderen weer weerzinwekkend. De reden kwam door de grote kont, waar het dak in weg moest kunnen zakken. Van alle merken was de Volvo C70 nog de mooiste. Nu is ‘mooi’ volkomen subjectief, maar de lijnen van de C70 waren erg fraai te noemen. Ook hier was een dieselmotor mogelijk. De D5 is een bekende vijfcilinder van Volvo. Ergens past die motor uitstekend bij de Volvo C70. De motor heeft veel koppel en produceert zowaar een herkenbaar geluid. Ook is het meer een cruiser dan een bochtenridder. Perfecte auto om mee naar Zuid-Europa te knallen.

Chrysler Sebring Convertible 2.0 CRD Limited (JS) ’07

Over automobiele obscuriteit gesproken. Veel aparter dan dit wordt het niet. Een Amerikaanse cabriolet met een dieselmotor. Wie had dat gedacht? Op de afdeling product planning zijn er dus mensen geweest die in 2007 dachten: “Ja, met een Chrysler diesel cabrio gaan we succes boeken in Europa!”. Om met Johan Derksen te spreken, dat bleek een misvatting. Niemand wilde deze auto hebben. Met benzinemotor was de auto al moeilijk te verkopen, maar met de dieselmotor was het al helemaal een lastig verhaal. Als er 100 van verkocht zijn in Europa is het veel. Maar mocht je een goedkope diesel cabrio zoeken die niet al te oud is, voor een paar mille staat zo’n pracht op de inrit. Wat heel bijzonder aan deze auto is: je kon kiezen tussen een softtop of een inklapbaar stalen dak.

Audi TT Roadster 2.0 TDI (8J) ’07

Audi en Cabrio’s is een combinatie die vaker voorkomt. De A3 Cabriolet en A5 Cabriolet kun je ook met een dieselmotor krijgen. Dat Audi ook een TDI motor in de TT lepelde is een beetje een vreemde keuze, helemaal toen de Roadster versie ook met de oliestoker geleverd kon worden. Met 170 pk was de Audi TT TDI relatief snel en kon je redelijk zuinig grote afstanden afleggen, maar het was een vreemde combinatie. Zo’n speels gestileerde auto met open dak, met zo’n knorrende dieselmotor in het vooronder.

Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TTiD Aero Exclusiv ’07

Het klinkt gek, maar eigenlijk had Saab in deze tijden veel beter moeten scoren. Jarenlang werd het merk geplaagd vanwege het feit dat ze geen fatsoenlijke dieselmotor of V6 in de aanbieding hadden. In hun GM-tijd kwamen er enkele zescilinders en dieselmotoren beschikbaar. De Saab 9-3 was zelfs leverbaar als cabriolet met zo’n dieselmotor. Het was er niet zomaar eentje, een heuse viercilinder turbodiesel met 16 kleppen en niet één, maar twee turbo’s. Op papier een vreemde combinatie, maar om te rijden een absolute heerlijkheid.

BMW 123d Cabrio (E88) ’11

Over unieke auto’s gesproken. Dit is er eentje. Het is namelijk de enige C-segment cabriolet met achterwielaandrijving en een viercilinder biturbodiesel onder de kap (toen de auto uitkwam). Stiekem is dit ook een hele leuke auto. De motor is goed voor 204 pk en 400 Nm. Daarmee kun je in 7,5 seconden naar de 100 km/u snellen om vervolgens door te stomen tot 230 km/u. Tegelijkertijd kun je ook 1 op 19 rijden, volgens de opgave van BMW. Als je die opgave niet haalt, dan is 1 op 14/15 gezien de prestaties zeer acceptabel.

Mercedes-Benz SLK 250 CDI (R172) ’12

Dit is een beetje het automobiele equivalent van ‘One Man, One Jar’. Het feit dat je het kán doen wil niet zeggen dat je het moet doen. Mercedes was met de R171-generatie van de SLK al aan het spelen met de gedachte van een SLK op diesel. Dat was een 3.0 V6 Tri-turbodiesel die als AMG gepresenteerd werd. Deze versie zou nooit het levenslicht zien. Met de introductie van de derde generatie achtte Mercedes-Benz het tijd om de SLK te voorzien van een dieselmotor. Niet een dikke V6 met veel teveel koppel. Nee, de SLK 250 CDI had gewoon een 2.1 viercilinder die ook elke taxi aandrijft.

Alpina D4 Bi-Turbo Cabriolet (F33) ’14

De sterkste diesel cabrio was destijds deze Alpina. De auto begon zijn leven als eenvoudige 435d Cabriolet, een bijzonder fijne auto op zich. Alpina verfijnde en verbeterde de auto en het resultaat is de D4 BiTurbo Cabrio. De zes-in-lijn is nu goed voor 350 pk en 700 Nm. Een absolute alleskunner. En in de juiste kleurstelling nog best een fraaie auto om te zien. Het enige nadeel is dat het zo’n specifieke auto is, dat je ze bijna niet tegenkomt. In Europa is het aanbod op twee handen te tellen.

Land Rover Range Rover Evoque Convertible Sd4 240 4WD HSE ’16

Niche-ception! De Range Rover Evoque is eigenlijk al een niche product. Een compacte, luxe en vooral dure crossover met een hele rijke naam. Een Cabriolet versie daarvan is al helemaal bijzonder. Dat er dáár dan weer een dieselvariant van is, maakt het extra bijzonder. Het eindresultaat is pijnlijk en gênant. Oh, en peperduur, want deze uitvoering koste maar liefst 90 mille! Voor minder vermogende Evoque-veelrijders was er TD4 met naar keuze 150 of 180 paarden.

BMW 840d xDrive Cabrio (G14) ’19

We leven in een tijd dat cabrio’s telkens minder populair worden en de dieselmotor ook nog eens wordt verketterd. Dus wat doet BMW? Dat merk begint in 2019 doodleuk met het aanbieden van een zeer prestigieuze cabriolet met oliestoker onder de kap. Dit is misschien wel een van de meest perfecte allrounders ooit, want je kan er alles mee. Het is een cabrio, dus je hebt altijd het genot van frisse lucht. De motor is een biturbo diesel met veel teveel vermogen en nog meer koppel. Dankzij de vierwielaandrijving kan de motor al zijn krachten met gemak kwijt, ongeacht het seizoen.