Lamborghini schroeft 10.000ste Aventador in elkaar - Autoblog.nl

Sinds 2011 is de fabriek in Sant’Agata Bolognese al bezig met de Lamborghini Aventador, logisch dat de 10.000ste dan geen gekke gewaarwording is.

Wanneer Lamborghini aankondigt dat het 10.000ste exemplaar van de Aventador is gebouwd, denk je in theorie aan iets bijzonders. Zoveel exemplaren is namelijk erg veel voor een middenmotor supercar met V12. Voor een Aventador, wellicht iets minder.

Varianten

Zoals gezegd is de Lamborghini Aventador namelijk al negen jaar in productie en sindsdien zijn er voldoende modellen uitgebracht. We zetten ze al even voor je op een rijtje toen duidelijk werd dat Lamborghini er kennelijk nog steeds niet mee klaar is. We tellen negen versies, één per jaar dus. Naast natuurlijk de speciale edities en one-offs, denk aan de Miura Edition, Pirelli Edition en SC18 Alston. Je kunt momenteel nog een Aventador S of SVJ bestellen. Op die eerste zit ook geen limitering, er wordt gebouwd naar vraag. Kortom: nogal wiedes dat de Aventador qua productieaantallen lekker gaat en blijft gaan.

Mijlpaal

Zodoende is er dan net geen tien jaar na de introductie een mooie mijlpaal: de 10.000ste Lamborghini Aventador verliet de lopende band in Sant’Agata Bolognese. Het gaat om een SVJ die uitgevoerd werd in Grigio Acheso met rode (Rosso Mimir) accenten. Lekker aangepakt door Ad Personam dus: volledig naar wens. De SVJ mag dan nog steeds een Aventador zijn, ze hebben qua ontwikkeling niet stilgezeten. Daarom gaat dit om de heftige circuitversie met 770 pk. Verwacht dus niet exact dezelfde auto als de LP700-4 in 2011. Maar goed, een aangepakte Aventador is ook een Aventador.

Kunst

Lamborghini neemt je ook nog even mee door de vijf versies van de Aventador die je niet mag vergeten. De eerste is de Aventador J, een dakloze ‘speedster’ versie van de V12-supercar. Er is één exemplaar van, serieproductie is hem nooit geworden.

De tweede is de Miura Homage. Ter ere van de verre voorouder van de Aventador kon je de Miura Homage precies zo aankleden als de oude Miura, inclusief gouden velgen en gouden two-tone lak.

De Aventador S met 740 pk was een facelift voor de hele serie. Een iets aangescherpt design en een krachtigere motor. Omdat de techniek niet stilstaat. Maar de basis is identiek.

Ook de SVJ mag niet vergeten worden, de heftigste Aventador tot nu toe met 770 pk en een Ringrecord. Het heftige spoilerwerk spreekt boekdelen. Deze is overigens wel gelimiteerd.

En dan ten slotte iets waar wij iets minder heet van worden, de Aventador S by Skyler Grey. Een kunstenaar die een Aventador S te lijf mocht gaan en het resultaat is een bekladde Aventador. Wij zien het meer als een PR-stunt dan de meest noemenswaardige Aventador, maar goed.