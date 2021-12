BREEK: BMW i3 wordt elektrische 3 Serie!

De elektrische 3 Serie is eindelijk de i3 zoals we ‘m willen.

Een elektrische auto rijden is binnenkort geen statement meer. Dat is misschien maar beter ook. Net als de hybride-eigenaren van 10-15 jaar geleden zijn EVangelisten net zo erg als gezelschap te hebben als je lekker over auto’s wil praten.

Dat neemt niet weg dat er een hoop elektrische auto’s bijkomen. Sterker nog, de tijd dat er meer EV’s in de aanbieding zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor komt sneller dan je denkt. Dat is mooi, want dat betekent dat auto’s die wel wel leuk vinden, ook elektrisch worden. Want gekke crossovers met elektrische motoren kennen we inmiddels wel.

Elektrische 3 Serie

Ondanks dat de BMW i3 een bijzonder onbegrepen auto is voor velen, is ook die auto een rijdend statement. Het is ziet eruit als een concept car voor de openbare weg. Of beter gezegd: zag. De nieuwe BMW i3 wordt namelijk gewoon een elektrische 3 Serie, als we deze gelekte foto’s kunnen geloven.

Cochespias kwam ze tegen op het wereldwijde internet. Het ziet eruit als afbeeldingen voor het Chinese Ministerie van Transport bedoeld zijn. De auto ziet eruit als een ietwat aangepaste BMW 3 Serie van de huidige generatie. Gewoon keurig dus. Belangrijk detail is de ‘i3’-badge op de achterkant!

Techniek BMW i4

De techniek zal ongetwijfeld overeenkomsten vertonen met de eveneens elektrische BMW i4. Die is er nu als ’40’ en ’50’, daar is ook nog wel ruimte voor een bescheiden ’30’ met enkel achterwielaandrijving.

Wanneer we meer details hebben, zullen wij die zeker zo snel mogelijk met jullie delen. Tot die tijd hebben we wel een verzoekje aan BMW: kunnen jullie ook een i3 Touring maken? Alvast bedankt!

Via: Cochespias.