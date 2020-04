BMW 5 Serie hybride power-sedan op komst

De nieuwe BMW 5 Serie wordt binnenkort voorzien van een update. Dit keer is er ook een duurzaam model interessant voor de petrolhead.

De BMW 5 Serie van de G30-generatie loopt nu alweer een paar jaartjes mee. De auto kwam begin 2017 op de markt. Het is dus de ‘hoogste’ tijd voor een modelupdate. Normaal gesproken noemt men dat een facelift, maar BMW houdt het graag bij ‘LCI’, wat staat voor Life Cycle Impulse.

Dikke hybride

Voor de mensen die houden van een beetje duurzame techniek en fatsoenlijke prestaties, is er goed nieuws. Er kom namelijk een ‘dikke’ hybride 5 Serie aan. Natuurlijk was er al een BMW 5 Serie met plug-in hybride aandrijving. De BMW 530e combineert een viercilinder benzinemotor met een elektromotor. Deze heeft in totaal 252 pk en 420 Nm tot zijn beschikking. Niet verkeerd, maar met 1.745 kg houdt het ook niet over.

545e

Daar komt met de facelift een model boven te staan. Het zou gaan om de BMW 545e. Dat meldt het altijd vermakelijke Bimmer Today. Deze zal gebruik maken van een zes-in-lijn benzinemotor met turbo en een elektromotor. Het systeem vermogen bedraagt volgens de Duitse publicatie een gezonde 290 kW, oftewel 394 pk. Het systeemkoppel zal 600 Nm bedragen.

Bekende aandrijflijn

Nu kan het zijn dat je denkt: “kennen we die specificaties niet ergens van?” Dat klopt helemaal. Het is in principe dezelfde aandrijflijn die we kennen van de grotere BMW 745e en X5 xDrive45e (wie bedenkt die typenamen eigenlijk?). De benzinemotor levert 286 pk, de elektromotor is goed voor 113 pk. Belangrijker zijn de 265 Newtonmeters die direct paraat staan. Het moet mogelijk zijn om zo’n 60 kilometer op de elektromotor te rijden.

Lichter

Het mooie is dat deze aandrijflijn dus in een lichtere 5 Serie terecht komt. De prestaties van de BMW 5 Serie hybride zullen dan ook beter zijn dan in de 7 Serie en X5 met dezelfde motoren. Naar verluidt is het mogelijk om in minder dan zes tellen naar de 100 km/u te sprinten, terwijl de topsnelheid begrensd zal zijn op 250 km/u. Deze uitvoering is voor Nederland extra interessant. Vanwege de lagere CO2-uitstoot, zal de BPM taks veel lager uitvallen dan bij de 540i met 340 pk. Dan heb je dus bijna 400 pk voor ongeveer hetzelfde geld.