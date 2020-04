Toename aantal bedrijfswagens in Nederland

We gaan richting de miljoen! Het aantal bedrijfswagens blijft toenemen.

Voor het vijfde jaar op rij zijn het aantal bestelauto’s in Nederland gestegen. In het begin van dit jaar stonden bijna 940.000 bedrijfswagens geregistreerd in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Record aantal bestelauto’s

Het miljoen komt daarmee in zicht. Niet eerder telde Nederland zoveel bestelauto’s. Er is sprake van een stijging van 2,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Als je de cijfers van vijf jaar geleden erbij pakt is het verschil helemaal groot. In vijf jaar tijd is het aantal bedrijfswagens met 15 procent gestegen.

Particulier bezit neemt af

Begin 2019 stonden 91 procent van alle bestelauto’s op naam van een bedrijf. Dat is inclusief eenmanszaken. Slechts een klein gedeelte van de Nederlanders bezit een particuliere bestelauto, wat ook logisch is natuurlijk. Het aantal bedrijfswagens onder particulieren neemt tevens af. Reden er in 2015 nog 94.500 particulieren met een bedrijfswagen. Begin januari was dat aantal gezakt naar 82.900.

Sectoren

Verreweg de meeste bedrijfsauto’s zijn te vinden in de bouw. De bouwsector had begin 2019 bijna 256.000 bestelauto’s in bezit. Dat komt neer op 31 procent van alle bedrijfsbestelauto’s. Onder de bouwsector vallen onder meer elektrobedrijven, loodgieters, schilders en glaszetters. Ook de groot- en detailhandel is goed vertegenwoordigd. Begin 2019 waren 255.800 bestelauto’s in handen van bedrijven die actief zijn of waren in deze sector.