Volkswagen V8 TDI 75% schoner dan nodig

Jazeker, de Volkswagen V8 TDI kent een bijzonder lage stikstof uitstoot.

Wie had dat gedacht. De Volkswagen V8 TDI-motor blijkt veel zuiniger te zijn dan nodig. Het is misschien wel de meest ironische auto van het afgelopen jaar. Een korte blik in de historie leert waarom. Volkswagen heeft zichzelf met het dieselgate schandaal enorme imago-deuk opgelopen.

Stroh Rum

In een tijd waarin elektrificatie telkens meer van toepassing is, hielp het ook niet dat de aanvankelijk schoon geachte diesels heel erg vervuilend bleken te zijn. Wat dat betreft was de komst van de Volkswagen Touareg V8 TDI een hele vreemde. Dan heb je een grote SUV, voorzien van een 4.2 liter grote diesel met acht cilinders. Alsof je flessen Stroh Rum uitdeelt op een AA-meeting. Het lijkt een beetje tegenstrijdig te zijn.

Schoner

Maar wat blijkt, De V8 diesel is heel erg schoon! Dat meldt Volkswagen. Het is echter geen WC Eend-verhaal. De Touareg V8 is namelijk door Emission Analytics test en wat je niet verwacht blijkt dus toch het geval: de auto is 75% schoner dan nodig was. De stikstofuitstoot bleek namelijk heel erg laag tijdens de tests.

Tests in Duitsland

De tests van Emission Analytics worden overigens niet in een laboratorium gedaan, maar in dit geval in Duitsland. In Saksen was de uitstoot met de Volkswagen V8 TDI uit het laagst (10 milligram), maar in Baden-Württemberg was de uitstoot 20 milligram per gereden kilometer. De maximale hoeveelheid die nieuwe auto’s mogen uitstoten is op dit moment 80 milligram per klilometer. Dat is niet alleen bereikt met een partikelfilter, maar ook dankzij een NOx-opslag unit met AdBlue.

900 Nm

Nu zijn er meer diesels die dergelijke waarden weten te behalen. In dit geval is het VW een mooie opsteker dat hun grootste en meest prestigieuze auto van het moment, ruimschoots binnen de marges valt. De Volkswagen Touareg V8 TDI 4Motion heeft een 4.2 biturbodiesel, goed voor 421 pk aan vermogen en 900 Nm aan koppel. Dat klinkt als enorm veel en dat is het ook, maar de Touareg V8 TDI weegt dan ook het nodige. Het leeggewicht is namelijk 2.310 kilogram. De V8 TDI is in Nederland niet leverbaar.